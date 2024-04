Andrey Rublev eliminato a sorpresa al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (sintesi video della partita)

Andrey Rublev, numero sei al mondo e campione in carica dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, che rimane il più grande successo della sua carriera, è stato sconfitto questo mercoledì al secondo turno del torneo monegasco, confermando il suo momento negativo di forma dalla squalifica all’ATP 500 di Dubai. Il russo di 26 anni ha vinto solo uno dei quattro incontri disputati da allora e ha subito tre sconfitte consecutive.

Nel Principato, Rublev è caduto in modo sorprendente contro l’australiano Alexei Popyrin, numero 46 ATP, che si è imposto per 6-4 6-4 in 1 ora e 40 minuti. Il russo ha provato a reagire quando era in vantaggio per 3-1 nel secondo set, ma ha finito per perdere cinque degli ultimi sei game, confermando il suo momento negativo.

Anche Felix Auger-Aliassime, ex top 10 mondiale, è uscito di scena a Monte-Carlo, eliminato dall’italiano Lorenzo Sonego, il lucky loser che ha sostituito Carlos Alcaraz nel tabellone principale. Sonego ha rimontato da 2-5 nel secondo set per battere il canadese per 6-4 7-5. Anche Alex De Minaur* è avanzato agli ottavi dopo aver sconfitto Tallon Griekspoor per 2-6, 6-2 6-3.