Lorenzo Sonego, da lucky loser a protagonista a Monte Carlo. L’azzurro vola agli ottavi di finale

Una giornata che doveva essere di riposo per Lorenzo Sonego si è trasformata in un’opportunità d’oro, colta con determinazione e bravura dal tennista piemontese. Ripescato come lucky loser al posto dell’infortunato Carlos Alcaraz, Sonego ha affrontato nel secondo turno il temibile canadese Felix Auger-Aliassime, conquistando una vittoria in due set con il punteggio di 6-4, 7-5.

L’epilogo del match non è stato dei più semplici per Sonego, che ha mancato ben cinque match point prima di poter esultare per il successo. Un doppio fallo chiamato dall’arbitro sul quinto match point ha rischiato di alterare l’inerzia dell’incontro, ma l’azzurro non si è fatto scoraggiare, chiudendo i conti pochi minuti dopo.

La vittoria assume un sapore ancora più dolce per Sonego, che da poco ha iniziato a lavorare con il nuovo coach Fabio Colangelo. L’intesa tra i due sembra già dare i suoi frutti, come dimostrato dalla solidità e dalla padronanza del campo esibite dall’azzurro per lunghi tratti del match.

Auger-Aliassime, nonostante la sua potenza e la sua altezza, ha pagato la transizione dalla superfice veloce alla terra rossa, trovando difficoltà nel ricongiungersi con un gioco che non esalta la gittata dei suoi colpi. Gli spostamenti del canadese, sollecitato da Sonego, sono apparsi a tratti precari sull’umida terra del campo 9 del Monte-Carlo Country Club.

Le statistiche mostrano una partita molto equilibrata tra Sonego e Auger-Aliassime, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Entrambi i giocatori hanno servito bene, con percentuali simili di punti vinti sia sulla prima che sulla seconda di servizio. Sonego è stato leggermente più efficace nel salvare le palle break (67% vs 57%), mentre Auger-Aliassime ha vinto una percentuale leggermente superiore di punti al servizio (67% vs 64%). In risposta, le percentuali sono state molto simili, con Auger-Aliassime leggermente più efficace sulla seconda di servizio di Sonego (44% vs 40%). Sonego è stato più preciso, commettendo meno errori non forzati (4 vs 13), mentre Auger-Aliassime ha messo a segno più vincenti (22 vs 10). Nel complesso, Sonego si è aggiudicato il 51% dei punti totali contro il 49% di Auger-Aliassime, dimostrando una maggiore solidità nei momenti cruciali del match.

L’inizio del match sembrava sorridere ad Auger-Aliassime, che dominava con il suo servizio e il suo dritto. Sonego, però, non si è mai arreso, difendendosi con le unghie e con i denti. Nel nono gioco, l’azzurro ha trovato la chiave di volta, procurandosi tre palle break consecutive. Sulla seconda, il canadese ha steccato un comodo dritto, permettendo a Sonego di chiudere il primo set con una prima vincente per 6 a 4.

Nel secondo set, Auger-Aliassime ha tentato di reagire, strappando il servizio a Sonego e portandosi sul 5-2 con un solo break. Ma l’azzurro non si è perso d’animo, iniziando ad allungare gli scambi e mettendo in difficoltà il canadese. Un errore di dritto di Auger-Aliassime ha dato a Sonego la chance di rientrare, e l’italiano l’ha sfruttata al meglio, difendendo strenuamente la palla break e inducendo l’avversario a sbagliare un facile smash. Il canadese ha accusato il colpo, concedendo altre tre palle break nel gioco successivo, con Sonego che ha sfruttato l’ultima grazie a un errore di dritto del nordamericano portandosi sul 6 a 5.

L’ultimo gioco è stato un vero e proprio thriller. Auger-Aliassime ha annullato tre match point con grandi scambi, mentre un quarto è stato cancellato da un rimbalzo irregolare del terreno. Sonego ha dovuto affrontare anche due palle break, ma al sesto match point, finalmente, ha potuto esultare, dopo che il canadese ha mandato il suo colpo in rete. L’azzurro ha festeggiato indossando la sciarpa del Torino, la sua squadra del cuore.

Grazie a questa vittoria, Lorenzo Sonego si guadagna un posto negli ottavi di finale, dove attende il vincitore del match tra il cinese Zhang e il francese Ugo Humbert, 14° testa di serie del torneo.

Se il futuro è una selva di simboli da decifrare, quello prossimo di “Sonny” potrebbe annunciarsi fausto, visti l’esito e l’interpretazione di un match che lo ha visto protagonista assoluto.

ATP Monte-Carlo Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 4 5 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇨🇦 Auger-Aliassime |

|——————————|—————–|———————|

| Serve Rating | **280** | 270 |

| Aces | 3 | 3 |

| Double Faults | 3 | **2** |

| First Serve % | 64% (49/76) | **67% (40/60)** |

| 1st Serve Points Won % | 69% (34/49) | **70% (28/40)** |

| 2nd Serve Points Won % | 56% (15/27) | **60% (12/20)** |

| Break Points Saved % | **67% (2/3)** | 57% (4/7) |

| Service Games Played | 11 | 11 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇨🇦 Auger-Aliassime |

|——————————|—————–|———————|

| Return Rating | **140** | 117 |

| 1st Serve Return Points Won %| 30% (12/40) | **31% (15/49)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 40% (8/20) | **44% (12/27)** |

| Break Points Converted % | **43% (3/7)** | 33% (1/3) |

| Return Games Played | 11 | 11 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇨🇦 Auger-Aliassime |

|——————————|—————–|———————|

| Net Points Won % | **63% (5/8)** | 50% (12/24) |

| Winners | 10 | **22** |

| Unforced Errors | **4** | 13 |

| Service Points Won % | 64% (49/76) | **67% (40/60)** |

| Return Points Won % | 33% (20/60) | **36% (27/76)** |

| Total Points Won % | **51% (69/136)**| 49% (67/136) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇨🇦 Auger-Aliassime |

|——————————|—————–|———————|

| Max Speed | **214km/h (132mph)** | 212km/h (131mph) |

| 1st Serve Average Speed | **196km/h (121mph)** | 194km/h (120mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 159km/h (98mph) | **165km/h (102mph)**|





Francesco Paolo Villarico