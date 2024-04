Montecarlo, Sinner ci prova anche sulla terra: favorito su Djokovic, ma in pole c’è Alcaraz

Da Miami a Montecarlo, dal cemento alla terra battuta. Jannik Sinner torna in Europa travolto dall’amore dei tifosi e dopo un inizio di stagione pazzesco con i successi all’Australian Open, a Rotterdam e a Miami. Si riparte dal Principato, e da una superficie che non è la preferita di Sinner, che però è in un momento favoloso della sua carriera, e quindi niente gli è precluso. Un altro trionfo (sarebbe soltanto il secondo sulla terra dopo Umago 2022) si gioca a 3,75; quota seconda, nelle antepost, soltanto al 2,75 legato a Carlos Alcaraz. Subito dietro, a completare il podio, c’è Novak Djokovic a 4,25, con Medvedev staccatissimo a 12. C’è anche l’opzione per alzare l’asticella, quella di un Sinner campione senza perdere neanche un set, e vale 15, con l’azzurro che esordirà al secondo turno contro Korda o Davidovich Fokina.

Altri italiani Matteo Berrettini arriva a Montecarlo direttamente dopo il trionfo di Marrakech: un ritorno importante, quello di Matteo, che nel Principato lo scorso anno giocò un buon tennis prima del ritiro e di un’altra stagione contraddistinta dagli infortuni. La vittoria finale di Berrettini – che venerdì compirà 28 anni – paga 66 volte la posta, stessa quota di Lorenzo Musetti, che ha già iniziato alla grande il suo torneo eliminando Taylor Fritz e al terzo turno potrebbe ritrovare Novak Djokovic, contro cui lo scorso Matteo Berrettini, fresco di titolo a Marrakech e intenzionato a risalire ulteriormente: nell’esordio a Montecarlo con Miomir Kecmanovic, il tennista romano parte favorito a 1,40, mentre il suo avversario si gioca a 2,90.

Quote e scontri diretti

1R 🇪🇸 Bautista-Agut – 🇦🇷 Diaz Acosta 0-0 1.75 2.09

1R 🇺🇸 Korda – 🇪🇸 Davidovich Fokina 1-0 1.91 1.89

1R 🇷🇸 Kecmanovic – 🇮🇹 Berrettini 1-0 2.86 1.42

1R 🇫🇷 Monfils – 🇦🇺 Thompson 1-1 1.34 3.31

1R 🇨🇱 Jarry – 🇦🇷 Etcheverry 2-3 1.56 2.42

1R 🇵🇱 Hurkacz (10) – 🇬🇧 Draper 2-1 1.71 2.14

1R 🇨🇳 Zhang – 🇺🇸 Giron 1-0 1.72 2.13

1R 🇦🇺 De Minaur (11) – 🇨🇭 Wawrinka 0-0 1.44 2.78

2R 🇭🇷 Coric – 🇩🇪 Struff 2-4 1.78 2.03