Lorenzo Musetti trionfa su Fritz al Masters 1000 di Montecarlo (sintesi video della partita)

Lorenzo Musetti supera brillantemente il primo ostacolo al Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in due set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco. L’azzurro, ritrovando la sua superficie preferita, torna al successo dopo lo stop al primo turno nel torneo di Estoril. Con questa vittoria, Musetti si qualifica per il secondo turno, dove affronterà il vincitore del derby francese tra Arthur Fils e Adrian Mannarino.

La prestazione di Lorenzo Musetti è stata convincente, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua abilità sulla terra rossa. L’azzurro, che si trova a suo agio su questa superficie, ha saputo imporre il suo gioco variegato e mettere in difficoltà un avversario di alto livello come Taylor Fritz. Ora, Musetti attende con fiducia il prossimo avversario, pronto a continuare il suo cammino nel prestigioso torneo monegasco.

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Musetti rispetto a Fritz. L’italiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (56% vs 44%) e di punti vinti sulla prima (81% vs 71%), mettendo a segno anche più ace (3 vs 1). Musetti è stato anche più efficace nel salvare le palle break, annullandone il 50%, mentre Fritz ne ha salvate solo il 20%. In risposta, Musetti ha vinto il 44% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio dell’avversario (29%), e ha convertito ben l’80% delle palle break. Fritz, invece, pur vincendo una percentuale leggermente più alta di punti sulla seconda di servizio di Musetti (58% vs 55%), ha vinto solo il 36% dei punti in risposta. Nel complesso, Musetti si è aggiudicato il 54% dei punti totali contro il 46% di Fritz, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

L’inizio del match è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che cercavano di prendere le misure all’avversario e alla superficie. Il primo a rompere l’equilibrio è stato Fritz, che si è aggiudicato il break del 4-2 nel sesto game, approfittando di una serie di errori di Musetti. Tuttavia, da quel momento, l’americano è uscito dalla partita, mentre l’azzurro ha iniziato a ingranare. Musetti ha accelerato il ritmo, facendo correre Fritz e costringendolo a commettere diversi errori gratuti. Il contro break è arrivato immediatamente e il carrarino ha alzato anche il livello del suo servizio. Fritz ha continuato a concedere errori gratuiti e Musetti ne ha approfittato con un altro break, chiudendo il primo set per 6-4.

In apertura di secondo set, Musetti è stato bravo ad annullare una palla break e poi a effettuarne una a sua volta, giocando un tennis di alta qualità, caratterizzato da continue variazioni e tagli. Fritz, però, non si è arreso e si è ripreso subito il contro break del 2-2 nel game successivo, portandosi anche in vantaggio. Si è arrivati rapidamente sul 4-4, quando Musetti ha strappato nuovamente il servizio all’avversario, andando a servire per il match sul 5 a 4. Grazie a un paio di splendide palle corte e a una prima vincente, l’azzurro ha chiuso l’incontro con un doppio 6-4, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.

ATP Monte-Carlo Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 Taylor Fritz [13] Taylor Fritz [13] 4 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Musetti | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **259** | 220 |

| Aces | **3** | 1 |

| Double Faults | 2 | **1** |

| First Serve % | **56% (31/55)** | 44% (24/55) |

| 1st Serve Points Won % | **81% (25/31)** | 71% (17/24) |

| 2nd Serve Points Won % | 42% (10/24) | **45% (14/31)** |

| Break Points Saved % | **50% (2/4)** | 20% (1/5) |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Musetti | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **204** | 148 |

| 1st Serve Return Points Won %| **29% (7/24)** | 19% (6/31) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 55% (17/31) | **58% (14/24)** |

| Break Points Converted % | **80% (4/5)** | 50% (2/4) |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Musetti | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 50% (4/8) | **53% (9/17)** |

| Winners | 15 | 15 |

| Unforced Errors | 14 | **12** |

| Service Points Won % | **64% (35/55)** | 56% (31/55) |

| Return Points Won % | **44% (24/55)** | 36% (20/55) |

| Total Points Won % | **54% (59/110)**| 46% (51/110) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Musetti | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 215km/h (133mph)| **226km/h (140mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 194km/h (120mph)| **229km/h (142mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 155km/h (96mph) | 155km/h (96mph) |





Francesco Paolo Villarico