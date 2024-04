Matteo Berrettini dopo il successo a Marrakech: “Questo è solo l’inizio”. L’azzurro risale al n.84 del mondo (Video)

Matteo Berrettini segna il suo grande ritorno nel tennis mondiale vincendo il torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, sconfiggendo lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set, per 7-5, 6-2. Questa vittoria segna un importante momento di ripresa per l’italiano, dopo un periodo difficile caratterizzato da problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal suo migliore livello. “Questo è solo l’inizio” ha detto Matteo dopo la doccia di coriandoli per celebrare il titolo conquistato a Marrakech, l’ottavo in carriera nel circuito maggiore, il primo dal trionfo al Queen’s del 2022 e il primo sulla terra battuta da Belgrado 2021.

Berrettini, visibilmente entusiasta della sua prestazione, ha iniziato il suo discorso con un elogio per il suo avversario: “Prima di tutto voglio congratularmi con Roberto per la settimana. Diventa sempre più duro affrontare questi ragazzi. Hai detto delle bellissime parole, le apprezzo e ti auguro il meglio per la stagione”. Questo dimostra il rispetto che Berrettini nutre per i suoi colleghi nel circuito.

Ha poi proseguito esprimendo gratitudine verso l’organizzazione del torneo marocchino: “Ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo torneo. Sono arrivato qui nel 2018 e il torneo è migliorato tantissimo. So degli sforzi che fate, ci avete accolto benissimo. Congratulazioni per tutto”.

Berrettini ha colto l’occasione per riflettere sul suo percorso e ringraziare chi lo ha supportato: “Voglio ringraziare il mio team, i due che sono qua e tutti quelli che sono a casa. Sono stati due anni duri e grazie anche a loro ho superato tutti i momenti difficili. Il mio corpo non mi permetteva di giocare. Ero triste e infortunato, e non pensavo di potercela fare, quindi grazie mille. Poi oggi è un giorno speciale è il compleanno anche di mia mamma.”.

Matteo ha mostrato grande apprezzamento per il pubblico di Marrakech, sottolineando come la presenza e il supporto dei tifosi abbiano avuto un ruolo importante nel torneo: “Ringrazio anche il pubblico. Non è facile trovare questo tipo di pubblico nei 250. Siete stati meravigliosi in ogni match che ho giocato”.

Berrettini ha anche firmato un ritorno nella top 100 del ranking ATP grazie alla vittoria nel torneo ATP 250 di Marrakech.

Matteo, partito dalla 135ª posizione a quota 470 punti, ha effettuato un’impressionante risalita nel ranking mondiale. Con i 250 punti guadagnati a Marrakech, l’azzurro si proietta al 84° posto con un totale di 720 punti. Questo salto di classifica, che sarà ufficializzato nell’aggiornamento di domani, non prevede punti da scartare, offrendogli così una solida base per continuare la sua ascesa.

Il successo in terra marocchina ha avuto un impatto significativo anche nella Race to Paris, la classifica che determina i qualificati per le Olimpiadi nel singolare. Berrettini, con 545 punti, si colloca al 72° posto in questa speciale graduatoria, rimanendo l’ottavo tra gli italiani.





Marco Rossi