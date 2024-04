Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Musetti nel Md. Fuori Sonego al turno decisivo delle quali e non è ripescato come lucky loser (con il tabellone aggiornato)

Lorenzo Sonego manca l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 in un’ora e 48 minuti di gioco. Il torinese non è stato ripescato come lucky loser, sperava di rientrare come sostituto di Jiri Lehecka e Emil Ruusuvuori, ritiratisi a tabellone già compilato.

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Bautista Agut rispetto a Sonego. Lo spagnolo ha servito meglio, con una percentuale più alta di punti vinti sia sulla prima (75% vs 60%) che sulla seconda di servizio (67% vs 62%). In risposta, Bautista Agut è stato molto più efficace, vincendo il 39% dei punti rispetto al 28% di Sonego, in particolare sulla prima di servizio dell’avversario (40% vs 25%). Nonostante Sonego abbia messo a segno più ace (3 vs 1) e vincenti (21 vs 14), Bautista Agut è stato più solido nel complesso, vincendo una percentuale più alta di punti al servizio (72% vs 61%) e in risposta (39% vs 28%). Nel complesso, Bautista Agut si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Sonego, dimostrando una maggiore consistenza e capacità di gestire i momenti chiave del match.

L’inizio di partita è stato difficile per Sonego, che ha faticato nel proprio primo turno di servizio, cedendo la battuta anche a causa dell’aggressività di dritto di Bautista Agut. Lo spagnolo ha continuato a spingere, portandosi rapidamente sul 5-0. L’italiano è riuscito a sbloccarsi, ma non ha potuto evitare il 6-1 nel primo set.

Il secondo parziale ha visto un cambio di rotta, con Bautista Agut che ha rallentato il ritmo dopo i primi 28 minuti di fuoco. Sonego ne ha approfittato, strappando il servizio allo spagnolo e portandosi sul 3-0. Nonostante abbia sprecato l’opportunità di andare 0-30 sul 3-0, il torinese ha mantenuto la fiducia, procurandosi due set point sul 5-2 e chiudendo il set al secondo tentativo, pareggiando il conto dopo un’ora e 7 minuti.

Il terzo set, però, è iniziato male per Sonego, che è andato subito sotto 0-40 nel primo game. Sebbene sia riuscito ad annullare le prime tre palle break, la quarta si è rivelata fatale, con un errore di dritto dopo il servizio. Da quel momento, gli errori di Sonego sono aumentati, consentendo a Bautista Agut di allungare fino al 4-1 e poi al 5-1. Sotto 5-2, Sonego ha avuto un ultimo sussulto, ma lo spagnolo, entrato nel torneo da alternate, ha portato a casa la qualificazione.

🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇪🇸 Roberto Bautista Agut

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————|

| Serve Rating | 243 | **285** |

| Aces | **3** | 1 |

| Double Faults | 1 | 1 |

| First Serve % | 57% (35/61) | **60% (36/60)** |

| 1st Serve Points Won % | 60% (21/35) | **75% (27/36)** |

| 2nd Serve Points Won % | 62% (16/26) | **67% (16/24)** |

| Break Points Saved % | **56% (5/9)** | 33% (1/3) |

| Service Games Played | 11 | **12** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————|

| Return Rating | 142 | **159** |

| 1st Serve Return Points Won %| 25% (9/36) | **40% (14/35)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 33% (8/24) | **38% (10/26)** |

| Break Points Converted % | **67% (2/3)** | 44% (4/9) |

| Return Games Played | **12** | 11 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————|

| Net Points Won % | 56% (9/16) | **71% (12/17)** |

| Winners | **21** | 14 |

| Unforced Errors | 14 | **15** |

| Service Points Won % | 61% (37/61) | **72% (43/60)** |

| Return Points Won % | 28% (17/60) | **39% (24/61)** |

| Total Points Won % | 45% (54/121) | **55% (67/121)** |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————|

| Max Speed | **213km/h (132mph)** | 194km/h (120mph) |

| 1st Serve Average Speed | **191km/h (118mph)** | 182km/h (113mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **165km/h (102mph)** | 158km/h (98mph) |

(1) Djokovic, Novakvs ByeSafiullin, Romanvs (Q) Munar, JaumeFils, Arthurvs Mannarino, Adrianvs (13) Fritz, Taylor

(11) de Minaur, Alex vs (WC) Wawrinka, Stan

Koepfer, Dominik vs Griekspoor, Tallon

Popyrin, Alexei vs (Q) Moutet, Corentin

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(3) Alcaraz, Carlos vs Bye

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Nardi, Luca

Zhang, Zhizhen vs Giron, Marcos

(Q) Coria, Federico vs (14) Humbert, Ugo

(10) Hurkacz, Hubert vs Draper, Jack

(Q) Bautista Agut, Roberto vs (LL) Diaz Acosta, Facundo

Tabilo, Alejandro vs (Q) O’Connell, Christopher

Bye vs (8) Ruud, Casper

(5) Zverev, Alexander vs Bye

Evans, Daniel vs Ofner, Sebastian

Jarry, Nicolas vs Etcheverry, Tomas Martin

Djere, Laslo vs (12) Tsitsipas, Stefanos

(15) Khachanov, Karen vs Norrie, Cameron

Cerundolo, Francisco vs (LL) Altmaier, Daniel

(WC) Monfils, Gael vs Thompson, Jordan

Bye vs (4) Medvedev, Daniil

(7) Rune, Holger vs Bye

Arnaldi, Matteo vs (Q) Nagal, Sumit

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Berrettini, Matteo

(WC) Vacherot, Valentin vs (9) Dimitrov, Grigor

(16) Bublik, Alexander vs Coric, Borna

Struff, Jan-Lennard vs Baez, Sebastian

Korda, Sebastian vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (2) Sinner, Jannik

🇲🇨 LIVEVIDEO



ATP Monte-Carlo Alexandre Muller Alexandre Muller 6 4 4 Luca Nardi [13] Luca Nardi [13] 3 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 0-3 → 1-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Muller 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Muller 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-15 ace 2-2 → 2-3 A. Muller 15-0 30-0 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 5-2 → 5-3 A. Muller 15-0 15-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. Alexandre Mullervs [13] Luca Nardi

2. Jan-Lennard Struff vs Sebastian Baez (non prima ore: 13:00)



ATP Monte-Carlo Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 1 7 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 6 6 2 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Struff 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 J. Struff 0-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 2-2 → 2-3 J. Struff 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [16] Alexander Bublik vs Borna Coric



ATP Monte-Carlo Alexander Bublik [16] Alexander Bublik [16] 1 1 Borna Coric Borna Coric 6 6 Vincitore: Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Coric 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Coric 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 0-40 df 30-40 0-0 → 0-1

4. Lorenzo Musetti vs [13] Taylor Fritz



ATP Monte-Carlo Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 0 0 Taylor Fritz [13] • Taylor Fritz [13] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Fritz 15-0 30-0 0-0

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Yannick Hanfmann vs [11] Jaume Munar



ATP Monte-Carlo Yannick Hanfmann [1] Yannick Hanfmann [1] 7 1 5 Jaume Munar [11] Jaume Munar [11] 6 6 7 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Munar 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [7] Lorenzo Sonego vs [Alt] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 13:00)



ATP Monte-Carlo Lorenzo Sonego [7] Lorenzo Sonego [7] 1 6 2 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 2 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 R. Bautista Agut 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 1-5 → 1-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Dominik Koepfer vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 14:00)



ATP Monte-Carlo Dominik Koepfer Dominik Koepfer 0 6 3 Tallon Griekspoor • Tallon Griekspoor 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Griekspoor 3-4 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 D. Koepfer 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 4-5 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Koepfer 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs [14] Arthur Rinderknech



ATP Monte-Carlo Federico Coria Federico Coria 6 4 6 Arthur Rinderknech [14] Arthur Rinderknech [14] 3 6 4 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Coria 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Coria 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 40-30 5-1 → 5-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Coria 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Coria 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Coria 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [2] Daniel Altmaier vs [Alt] Corentin Moutet (non prima ore: 13:00)



ATP Monte-Carlo Daniel Altmaier [2] Daniel Altmaier [2] 2 4 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Altmaier 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 2-5 → 2-6 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Grigor Dimitrov / Sebastian Korda vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (non prima ore: 14:00)



ATP Monte-Carlo Grigor Dimitrov / Sebastian Korda Grigor Dimitrov / Sebastian Korda 4 4 Marcelo Arevalo / Mate Pavic Marcelo Arevalo / Mate Pavic 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-5 → 4-6 G. Dimitrov / Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Dimitrov / Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 G. Dimitrov / Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Dimitrov / Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov / Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Dimitrov / Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Dimitrov / Korda 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Dimitrov / Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Dimitrov / Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov / Korda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Facundo Diaz Acosta vs Sumit Nagal



ATP Monte-Carlo Facundo Diaz Acosta [3] Facundo Diaz Acosta [3] 5 6 2 Sumit Nagal Sumit Nagal 7 2 6 Vincitore: Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Diaz Acosta 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 S. Nagal 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 df 1-4 → 1-5 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-40 1-2 → 2-2 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [6] Christopher O’Connell vs [9] Aleksandar Vukic (non prima ore: 13:00)