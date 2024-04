Challenger Cuernavaca (Morelos): Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Cuernavaca (Morelos) – Tabellone Principale – hard (alta quota)

(1) Hijikata, Rinky vs Galarneau, Alexis

Mansouri, Skander vs Qualifier

Oliveira, Goncalo vs Ficovich, Juan Pablo

Fanselow, Sebastian vs (6) Cressy, Maxime

(3) Svajda, Zachary vs Qualifier

Palan, Dominik vs (Alt) Chappell, Nick

Schoolkate, Tristan vs Qualifier

(WC) Pospisil, Vasek vs (7) Brouwer, Gijs

(8) Zhukayev, Beibit vs Lock, Benjamin

(Alt) Langmo, Christian vs Qualifier

Bellier, Antoine vs Qualifier

Qualifier vs (4) Walton, Adam

(5) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (WC) Escobedo, Ernesto

Jasika, Omar vs Mayo, Aidan

Janvier, Maxime vs McHugh, Aidan

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs (2) Tirante, Thiago Agustin

(1) Mejia, Nicolasvs (WC) Sanchez, ManuelSeggerman, Ryanvs (10) Sell, Karue

(2) Mena, Facundo vs (Alt) Kadhe, Arjun

(Alt) Romios, Matthew Christopher vs (9) Clark, Ezekiel

(3) Soto, Matias vs Kaliyanda Poonacha, Niki

Ponwith, Nathan vs (11) Ayeni, Alafia

(4) Rosenkranz, Mats vs Pannu, Kiranpal

(Alt) Puttergill, Calum vs (7) Ilagan, Andre

(5) Glinka, Daniil vs (WC) Hernandez, Alex

(Alt) Statham, Rubin vs (8) Zhu, Evan

(6) Ejupovic, Elmar vs (WC) Delgadillo, Andres

(WC) Padilla Cote, Santiago vs (12) Smith, Keegan

1. [2] Facundo Menavs [Alt] Arjun Kadhe2. [5] Daniil Glinkavs [WC] Alex Hernandez3. [1] Nicolas Mejiavs [WC] Manuel Sanchez4. Ryan Seggermanvs [10] Karue Sell(non prima ore: 00:00)

Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Matthew Christopher Romios vs [9] Ezekiel Clark

2. [Alt] Rubin Statham vs [8] Evan Zhu

3. [6] Elmar Ejupovic vs [WC] Andres Delgadillo

4. [WC] Santiago Padilla Cote vs [12] Keegan Smith

Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mats Rosenkranz vs Kiranpal Pannu

2. [Alt] Calum Puttergill vs [7] Andre Ilagan

3. [3] Matias Soto vs Niki Kaliyanda Poonacha

4. Nathan Ponwith vs [11] Alafia Ayeni