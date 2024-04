Challenger Sarasota: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Giannessi nel tabellone principale. Fonio nelle quali

Challenger Sarasota – Tabellone Principale – terra veloce

(1) Wolf, J.J. vs Popko, Dmitry

(Alt) Sandgren, Tennys vs Kwiatkowski, Thai-Son

Tabur, Clement vs Quinn, Ethan

Qualifier vs (8) Kudla, Denis

(4) Bergs, Zizou vs Crawford, Oliver

Qualifier vs Qualifier

(WC) Kodat, Toby vs Damm, Martin

(Alt) Krueger, Mitchell vs (6) Kypson, Patrick

(7/WC) Diallo, Gabriel vs Qualifier

Schwaerzler, Joel Josef vs Boyer, Tristan

Ritschard, Alexander vs Qualifier

Wu, Yibing vs (3) Kokkinakis, Thanasi

(5) Mmoh, Michael vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs Polmans, Marc

Giannessi, Alessandro vs Hemery, Calvin

(WC) Kuzuhara, Bruno vs (2) Varillas, Juan Pablo

vs Vale, DuarteMelzer, Geraldvs (8) Edmund, Kyle

(2) Gomez, Federico Agustin vs (Alt) Rai, Ajeet

(Alt) Lilov, Victor vs (9) Andrade, Andres

(3) Campana Lee, Gerard vs (Alt) McCormick, Tristan

(WC) Brown, Preston vs (10) Pecotic, Matija

(4) Gea, Arthur vs (WC) Kozlov, Stefan

Frusina, Alexander vs (12) Boitan, Gabi Adrian

(5) Bobrov, Bogdan vs (WC) Bigun, Kaylan

Rybakov, Alex vs (7) Durasovic, Viktor

(6) Denolly, Corentin vs (Alt) Bertran, Peter

(WC) Corwin, Felix vs (11) Johns, Garrett

1. [5] Bogdan Bobrov vs [WC] Kaylan Bigun2. [4] Arthur Geavs [WC] Stefan Kozlov3. [3] Gerard Campana Leevs [Alt] Tristan McCormick4. Gerald Melzervs [8] Kyle Edmund

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Corentin Denolly vs [Alt] Peter Bertran

2. Alex Rybakov vs [7] Viktor Durasovic

3. [WC] Preston Brown vs [10] Matija Pecotic

4. [1] Giovanni Fonio vs Duarte Vale

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Felix Corwin vs [11] Garrett Johns

2. Alexander Frusina vs [12] Gabi Adrian Boitan

3. [Alt] Victor Lilov vs [9] Andres Andrade

4. [2] Federico Agustin Gomez vs [Alt] Ajeet Rai