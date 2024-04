ATP 250 Marrakech: ottimo Cobolli, con un tennis consistente batte Shelbayh

Terra battuta significa “casa”, certezze e fiducia. Proprio quella mostrata all’ATP 250 di Marrakech da un ottimo Flavio Cobolli, che all’esordio nel torneo marocchino batte nettamente Abdullah Shelbayh per 6-1 6-4, volando al secondo turno dove lo attende il russo Pavel Kotov. Il romano ha disputato una partita estremamente solida, schemi semplici con tanta consistenza e diritti potenti, oltre a risposte profonde che hanno messo in crisi il rivale in quasi tutti i suoi turni di servizio. Anche la battuta ha funzionato benissimo per il romano, che ha perso l’unico punto con la prima palla in campo solo nell’ottavo game del secondo set (27 punti su 28 giocate).

Shelbayh è un mancino di discreto talento, ma ha disputato una partita assai disordinata, cercando di uscire dal pressing costante e lineare dell’azzurro rischiando accelerazioni esagerate e soprattutto non riuscendo mai ad incidere in risposta. Tutto invece ha funzionato bene nel tennis di Cobolli: molto sicuro nella spinta col diritto, con il quale ha cercato più profondità che angolo, e anche col rovescio, dove ha stretto le traiettorie con ottimo controllo, mettendo spesso l’avversario a rincorrere. Alla fine per Flavio è stato sufficiente gestire con attenzione i colpi d’inizio gioco e tenere un bel ritmo consistente nello scambio per provocare gli errori di Shelbayh, troppo incostante e falloso.

Un’ottima vittoria e buonissimo ingresso nel torneo, dove è ottava testa di serie ma può assolutamente dire la sua, vista l’eccellente forma fisica e fiducia nei colpi. Contro Kotov ha vinto l’unico precedente agli Australian Open lo scorso gennaio, in quattro set. La terra battuta potrebbe favorirlo ulteriormente.

Cobolli esordisce nel torneo marocchino al servizio, e nonostante un doppio fallo risale da 15-30 (incluso un Ace) e muove lo score del match, buona la spinta col diritto. Shelbayh invece è subito in difficoltà al servizio, e soffrirà in tutto il set. Non trova buona misura dalla riga di fondo il giordano, soprattutto il diritto gli scappa lungo e largo. Concede e annulla una palla break con una bella smorzata, per l’1 pari, ma è di nuovo in grave difficoltà nel suo secondo game, mentre l’azzurro fila via dritto e sicuro alla battuta. Shelbayh infatti crolla 0-40 nel quarto game sotto la maggior consistenza dei colpi di Flavio, bravo a spingere col diritto e prendersi il punto. Il break arriva alla seconda chance, con un tentativo di palla corda di Shelbayh che non passa la rete. Cobolli vola al comando 3-1 e poi 5-1 con un altro break (doppio fallo sul 15-40) troppo falloso il giordano sotto la spinta costante e discretamente profonda del romano. Cobolli chiude il primo set in scioltezza 6-1 con uno smash perentorio, troppo superiore per aggressività e sicurezza nello scambio, mentre Shelbayh ha commesso gravi errori cercando variazioni. 12 punti su 12 prime palle in campo per l’azzurro, set praticamente perfetto.

Shelbayh inizia con più attenzione il secondo set, cerca meno l’angolo per l’affondo affidandosi a colpi più centrali e carichi di spin, per non dare troppi regali a Cobolli. Vince il primo gioco a zero, e il set segue i turni di battuta fino al quinto game, con Flavio sempre molto sicuro e centrato. Shelbayh perde nuovamente la misura col diritto e anche la prima di servizio non lo aiuta, mentre Cobolli è bravissimo a caricare la risposta e prendere possesso dello scambio. Bella la smorzata di Flavio per lo 0-30, poi vola via il rovescio del giordano, gli costa il 15-40. Con un errore grave col diritto (gli scappa di 3 metri), Shelbayh cede il turno di battuta, Cobolli comanda 3-2 e consolida il gap sul 4-2 con un tennis consistente dalla riga di fondo e un rendimento eccellente al servizio (20 punti su 20 prime in campo!). Abdullah continua la partita troppo fallosa, tra qualche bella accelerazione ma troppi errori. Cobolli ai vantaggi ha la palla del doppio break sul 4-2, trova una buona prima di servizio esterno Shelbayh. La lotta nel game continua, Flavio ha altre due chance per il 5-2, ma se le gioca bene Shelbayh, per il 3-4. Flavio con un diritto in rete perde il suo primo punto dell’incontro con una prima di servizio in campo, poco male, vince a 15 il game per il 5-3. Shelbayh resta aggrappato al match, ma non riesce ad incidere in risposta, Cobolli chiude comodamente per 6-4 imponendo la maggior potenza dei suoi colpi e schemi di gioco più lineari ed efficaci.

ATP Marrakech Abdullah Shelbayh Abdullah Shelbayh 1 4 Flavio Cobolli [8] Flavio Cobolli [8] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 A. Shelbayh 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Shelbayh 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Cobolli in tutti i fondamentali. L’italiano ha servito meglio, vincendo il 96% dei punti sulla prima di servizio e il 60% sulla seconda. In risposta, Cobolli ha vinto il 38% dei punti sulla prima di Shelbayh e il 59% sulla seconda, convertendo 3 palle break su 8. Nel complesso, Cobolli ha vinto il 63% dei punti totali contro il 37% di Shelbayh.

