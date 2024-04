Masters 1000 Monte Carlo: Ecco le teste di serie. Sorteggio del tabellone principale venerdì pomeriggio. Si parte sabato con le qualificazioni e già domenica con il Main Draw

La stagione europea sulla terra battuta prende il via con uno degli appuntamenti più attesi del calendario, il Masters 1000 di Montecarlo 2024. Questo torneo, incastonato in una location da sogno sulla Costa Azzurra, vedrà la partecipazione di 56 giocatori, con un tabellone ridotto e senza l’obbligo di partecipazione per i top player. Il sorteggio si terrà venerdì.

Nonostante il poco tempo per adattarsi al passaggio dal cemento alla terra battuta, ci sono grandi aspettative per questo Masters 1000 di Montecarlo 2024. Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono considerati i grandi favoriti, mentre i tifosi sognano di vedere in campo Rafael Nadal. Il campione in carica è Andrey Rublev, che cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Montecarlo è l’unico Masters 1000 in cui la partecipazione non è obbligatoria per i migliori giocatori del mondo. Inoltre, la location conferisce un carattere molto speciale all’evento, essendo uno dei pochi tornei di questa categoria a disputarsi con un tabellone ridotto e in soli otto giorni. Le strutture dello storico Montecarlo Country Club limitano molto le possibilità di crescita di un torneo che rimane in calendario grazie alla sua storia e all’importanza che ha avuto e continua ad avere per il tennis mondiale.

Il sorteggio del tabellone prevede 64 posti, di cui 56 occupati dai giocatori nel primo turno. Solo le prime otto teste di serie godranno di un bye al primo turno e dovranno vincere cinque partite per aggiudicarsi il titolo, mentre gli altri dovranno disputarne sei. Inoltre, ci saranno 16 teste di serie, a differenza delle 32 presenti nella maggior parte degli altri tornei di questa categoria.

Tra le assenze più significative spiccano quelle dei “soliti” giocatori americani che non vogliono stare troppo tempo in Europa come Taylor Fritz (che dovrebbe dare forfait), Frances Tiafoe, Tommy Paul, Ben Shelton e Christopher Eubanks, oltre a quella di Aslan Karatsev. A parte loro, i grandi nomi del momento saranno presenti, così come Marin Cilic e Rafael Nadal, salvo novità dell’ultimo minuto, grazie all’utilizzo del ranking protetto.

Il sorteggio del tabellone principale si terrà venerdì 5 aprile alle 17:00. Il sorteggio del tabellone cadetto sempre nella giornata di venerdì ma nel tardo pomeriggio verso le ore 19:00.

Teste di serie Masters 1000 Monte Carlo

1. 🇷🇸 Novak Djokovic

2. 🇮🇹 Jannik Sinner

3. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

4. 🇷🇺 Daniil Medvedev

5. 🇩🇪 Alexander Zverev

6. 🇷🇺 Andrey Rublev

7. 🇩🇰 Holger Rune

8. 🇳🇴 Casper Ruud

9. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

10. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

11. 🇦🇺 Álex de Miñaur

12. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

13. 🇺🇸 Taylor Fritz

14. 🇫🇷 Ugo Humbert

15. 🇷🇺 Karen Khachanov

16. 🇰🇿 Alexander Bublik

