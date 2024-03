Fabio Fognini e Matteo Gigante approdano al turno decisivo nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Marrakech. Forfait di Stefano Napolitano

Fabio Fognini e Matteo Gigante superano il primo turno di qualificazione all’ATP 250 di Marrakech

Fabio Fognini, prima testa di serie delle qualificazioni, ha esordito con una vittoria in tre set contro il francese Mathias Bourgue. Il ligure si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. Dopo aver vinto il primo set, Fognini ha subito il ritorno dell’avversario nel secondo parziale, ma è riuscito a prevalere al terzo, conquistando il pass per il turno decisivo. Lì affronterà l’austriaco Lucas Miedler.

ATP Marrakech Fabio Fognini [1] Fabio Fognini [1] 6 3 6 Mathias Bourgue Mathias Bourgue 3 6 4 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Bourgue 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS:**– Serve Rating: 281 vs 270– Aces: 2 vs 0– Double Faults: 5 vs 0– First Serve: 59/85 (69%) vs 55/86 (64%)– 1st Serve Points Won: 43/59 (73%) vs 33/55 (60%)– 2nd Serve Points Won: 14/26 (54%) vs 21/31 (68%)– Break Points Saved: 4/6 (67%) vs 2/5 (40%)– Service Games Played: 14 vs 14

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 22/55 (40%) vs 16/59 (27%)

– 2nd Serve Return Points Won: 10/31 (32%) vs 12/26 (46%)

– Break Points Converted: 3/5 (60%) vs 2/6 (33%)

– Return Games Played: 14 vs 14

**POINT STATS:**

– Service Points Won: 57/85 (67%) vs 54/86 (63%)

– Return Points Won: 32/86 (37%) vs 28/85 (33%)

– Total Points Won: 89/171 (52%) vs 82/171 (48%)

**SERVICE SPEED:** (Speeds are illustrative and not actual match data)

– Max Speed: Fognini 211 km/h (131 mph) vs Bourgue 205 km/h (127 mph)

– 1st Serve Average Speed: Fognini 188 km/h (116 mph) vs Bourgue 196 km/h (121 mph)

– 2nd Serve Average Speed: Fognini 158 km/h (98 mph) vs Bourgue 153 km/h (95 mph)

Anche Matteo Gigante, quarta testa di serie, ha superato il primo ostacolo rappresentato dal marocchino Karim Bennani. Il giovane italiano ha perso il primo set per 6-4, ma ha saputo reagire conquistando i successivi due parziali con il punteggio di 6-4, 6-1. Al turno decisivo se la vedrà con il vincente del match tra il norvegese Viktor Durasovic e il tedesco Rudolf Molleker, ottava testa di serie delle qualificazioni.

Fognini e Gigante si sono guadagnati la possibilità di accedere al tabellone principale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il prossimo turno sarà decisivo per le loro ambizioni nel torneo.

ATP Marrakech Matteo Gigante [4] Matteo Gigante [4] 4 6 6 Karim Bennani Karim Bennani 6 4 1 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Gigante 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 K. Bennani 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 5-0 → 5-1 M. Gigante 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-0 → 5-0 K. Bennani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Bennani 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Gigante 40-30 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Gigante 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Bennani 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Bennani 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Gigante 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Bennani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Bennani 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS:**– Serve Rating: 261 vs 230– Aces: 4 vs 3– Double Faults: 8 vs 5– First Serve: 55/91 (60%) vs 51/85 (60%)– 1st Serve Points Won: 37/55 (67%) vs 27/51 (53%)– 2nd Serve Points Won: 20/36 (56%) vs 19/34 (56%)– Break Points Saved: 9/12 (75%) vs 6/11 (55%)– Service Games Played: 14 vs 13

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 24/51 (47%) vs 18/55 (33%)

– 2nd Serve Return Points Won: 15/34 (44%) vs 16/36 (44%)

– Break Points Converted: 5/11 (45%) vs 3/12 (25%)

– Return Games Played: 14 vs 13

**POINT STATS:**

– Service Points Won: 57/91 (63%) vs 46/85 (54%)

– Return Points Won: 39/85 (46%) vs 34/91 (37%)

– Total Points Won: 96/176 (55%) vs 80/176 (45%)

**SERVICE SPEED:** (Speeds are illustrative and not actual match data)

– Max Speed: Gigante 211 km/h (131 mph) vs Bennani 205 km/h (127 mph)

– 1st Serve Average Speed: Gigante 177 km/h (109 mph) vs Bennani 191 km/h (118 mph)

– 2nd Serve Average Speed: Gigante 164 km/h (101 mph) vs Bennani 153 km/h (95 mph)

Stefano Napolitano che avrebbe dovuto affrontare all’esordio Matteo Martineau ha dato forfait per un problema di natura fisica.





Marco Rossi