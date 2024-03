ATP 250 Marrakech, Estoril, Houston e WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà e WTA 125 La Bisbal D’Emporda : I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

ATP 250 Marrakech (🇲🇦 Marocco) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Fabio Fogninivs Mathias Bourgue

2. [4] Matteo Gigante vs [WC] Karim Bennani (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [2] David Goffin vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dimitar Kuzmanov vs [6] Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Gregoire Barrere vs Ugo Blanchet (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Hamza Karmoussi vs [5] Benjamin Hassan (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Matteo Martineauvs [7] Stefano Napolitano

2. Viktor Durasovic vs [8] Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Estoril (🇵🇹 Portogallo) – Turno Decisivo Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Lukas Kleinvs Jaime Faria

2. [2] Richard Gasquet vs [8] Lucas Pouille (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court Cascais – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. David Jorda Sanchis vs [5] Pablo Llamas Ruiz



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Duarte Vale vs [6] Jan Choinski



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Houston (🇺🇸 USA) – Turno Decisivo Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Mitchell Kruegervs [6] Gijs Brouwer

2. [2] Patrick Kypson vs Brandon Holt



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Valentin Vacherot vs [5] Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Denis Yevseyev vs [WC] Yibing Wu (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(3) Katarina Zavatskavs (7) Elvina Kalieva

(4) Iryna Shymanovich vs (9) Harmony Tan



Il match deve ancora iniziare

(1) Suzan Lamens vs (12) Nuria Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 16:30

Fanny Stollar vs (8) Marina Stakusic Inizio 16:30



Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko vs (11) Anca Todoni



Il match deve ancora iniziare

(2) Natalija Stevanovic vs (10) Xiaodi You Non prima 19:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(1) Varvara Grachevavs Usue Maitane Arconada

(3) Claire Liu vs (10) Linda Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

(6) Katie Volynets vs (12) Ann Li



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 16:00

(4) Daria Saville vs (11) Heather Watson Inizio 16:00



Il match deve ancora iniziare

Gabriela Lee vs (9) Astra Sharma



Il match deve ancora iniziare

(5) McCartney Kessler vs (8) Sachia Vickery



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 La Bisbal D’Emporda (🇪🇸 Spagna) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

(3) Miriam Bulgaruvs Victoria Jimenez Kasintseva

(2) Zeynep Sonmez vs Irene Burillo Escorihuela



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – ore 11:00

(1) Elena-Gabriela Ruse vs Oksana Selekhmeteva Inizio 11:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Katarzyna Kawa vs Kaitlin Quevedo Non prima 13:00



Il match deve ancora iniziare

