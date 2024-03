Napoli Tennis Cup 2024. Nardi vola in finale: battuto in rimonta Passaro nel derby azzurro, 3-6 7-5 6-1. Sfiderà Herbert per il titolo (con intervista a Luca Nardi e sintesi della semifinale)

Ancora protagonista Luca Nardi nella penultima giornata della Napoli Tennis Cup 2004, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, previsto fino a domani 31 marzo. Il ventenne talento azzurro ha ribaltato il risultato contro l’italiano Francesco Passaro, in un derby di semifinale molto atteso, con il punteggio di 3-6 7-5 6-1. Dopo due set incerti, con un inizio brillante di Passaro, Nardi, testa di serie numero 2 e recentemente entrato nei top 100 mondiale dopo aver sconfitto Novak Djokovic a Indian Wells, ha cambiato marcia sul 5-5 del secondo set, incamerando sette game consecutivi per chiudere il match a suo favore in 2h14’, dimostrandosi poi dominante.

La finale vedrà un confronto Italia-Francia. Nella prima semifinale si è imposto Pierre-Hugues Herbert, che ha vinto il derby francese contro Corentin Moutet, ribaltando il risultato con 4-6 6-3 6-1 in 2h04’ di gioco. Herbert, 33enne, testa di serie n.8 e 160º nel ranking mondiale, ha sfruttato la sua esperienza e la sua abilità sotto rete per prevalere sul giovane connazionale, n.107 del mondo e testa di serie n.5, favorito alla vigilia della semifinale. Questa vittoria segna la quarta rimonta al terzo set per Herbert nel torneo di Napoli, dove al primo turno aveva annullato sette match point contro l’italiano Brancaccio. Il veterano francese, ex numero 36 del mondo nel 2019, vanta un palmarès significativo, con quattro finali nel circuito Atp Tour e un trionfo nella Coppa Davis 2017 con la Francia.

Domani, domenica 31 marzo, la finale si disputerà sul campo centrale “Carlo D’Avalos” del Tennis Club Napoli a partire dalle 16:00, con biglietti ancora disponibili.

CAMPO D’AVALOS – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [8] Pierre-Hugues Herbert vs [2] Luca Nardi