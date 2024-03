Challenger Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazioni. 22 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Barletta – Tabellone Principale – terra

(1) Mayot, Harold vs Qualifier

Vincent Ruggeri, Samuel vs (WC) Basilashvili, Nikoloz

Kasnikowski, Maks vs (Alt) Oradini, Giovanni

(WC) Serafini, Marcello vs (6) Agamenone, Franco

(4) Bonzi, Benjamin vs Vesely, Jiri

(WC) Berrettini, Jacopo vs Tseng, Chun-Hsin

Kolar, Zdenek vs Qualifier

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs (5) Travaglia, Stefano

(7) Fatic, Nerman vs Bonadio, Riccardo

Dalla Valle, Enrico vs Diez, Steven

Qualifier vs Skatov, Timofey

Qualifier vs (3) Misolic, Filip

(8) Maestrelli, Francesco vs Passaro, Francesco

Qualifier vs Brancaccio, Raul

Serdarusic, Nino vs Qualifier

Copil, Marius vs (2) Dzumhur, Damir

(1) Rodriguez Taverna, Santiagovs (WC) Tammaro, MarianoGiacomini, Lucavs (11) Oetzbach, Adrian

(2) Dellavedova, Matthew vs (PR) Nikles, Johan

(Alt) Beauge, Maxence vs (9) Pennaforti, Gabriele

(3) Gima, Sebastian vs (Alt) Bouquet, Lucas

Guerrieri, Andrea vs (12) Gentzsch, Tom

(4) Rottoli, Lorenzo vs (WC) Carbone, Lorenzo

(Alt) Whitehouse, Mark vs (7) Gimeno Valero, Carlos

(5) Kivattsev, Kirill vs (WC) Tresca, Giuseppe

(Alt) Andaloro, Fabrizio vs (8) Milev, Yanaki

(6) Picchione, Andrea vs (WC) Massacri, Benito

(PR) Milojevic, Nikola vs (10) Iannaccone, Federico

1. [6] Andrea Picchionevs [WC] Benito Massacri2. [1] Santiago Rodriguez Tavernavs [WC] Mariano Tammaro3. [5] Kirill Kivattsev vs [WC] Giuseppe Tresca4. [4] Lorenzo Rottolivs [WC] Lorenzo Carbone

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luca Giacomini vs [11] Adrian Oetzbach

2. Andrea Guerrieri vs [12] Tom Gentzsch

3. [Alt] Maxence Beauge vs [9] Gabriele Pennaforti

4. [Alt] Fabrizio Andaloro vs [8] Yanaki Milev

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Nikola Milojevic vs [10] Federico Iannaccone

2. [2] Matthew Dellavedova vs [PR] Johan Nikles

3. [3] Sebastian Gima vs [Alt] Lucas Bouquet

4. [Alt] Mark Whitehouse vs [7] Carlos Gimeno Valero