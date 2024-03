ATP 250 Marrakech: Il Tabellone Principale. Sonego, Cobolli e Matteo Berrettini ai nastri di partenza nel torneo marocchino

ATP 250 Marrakech – Tabellone Principale – terra

(1) Djere, Laslo vs Bye

Qualifier vs Gaston, Hugo

Kotov, Pavel vs (WC) Benchetrit, Elliot

(WC) Shelbayh, Abdullah vs (8) Cobolli, Flavio

(3) Evans, Daniel vs Bye

Qualifier vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs Rinderknech, Arthur

Qualifier vs (5) Diaz Acosta, Facundo

(6) Shevchenko, Alexander vs (PR) Berrettini, Matteo

Van Assche, Luca vs Munar, Jaume

Moutet, Corentin vs Nagal, Sumit

Bye vs (4) Sonego, Lorenzo

(7) Navone, Mariano vs (WC) Dougaz, Aziz

Ramos-Vinolas, Albert vs Wawrinka, Stan

Vukic, Aleksandar vs Muller, Alexandre

Bye vs (2) Ofner, Sebastian