Daniil Medvedev riconosce la forza di Jannik Sinner: “Jannik ha sempre servito bene, ma ora serve in modo importante. Mi chiedo come abbia fatto, perché il servizio non è così facile da migliorare.” (Video)

Dopo la sconfitta nelle semifinali di Miami contro Jannik Sinner, con il punteggio di 6-1, 6-2, Daniil Medvedev ha riflettuto sulla partita durante la conferenza stampa. “I margini sono ristretti quando giochi contro qualcuno come Jannik che è in grande forma. Dovevo giocare al meglio, cosa che non ho fatto,” ha detto Medvedev, riconoscendo la forza e la condizione ottimale del suo avversario.

Analizzando la prestazione di Sinner, Medvedev ha espresso ammirazione per qualità del gioco dell’italiano: “Penso che Jannik giochi così già da qualche tempo. Non so cosa lui pensi della partita, ma non sono sicuro al 100% che abbia giocato molto meglio di quanto abbia fatto nell’ultimo anno. Ha già giocato in modo impeccabile.”

Il campione russo ha poi confrontato la rapida ascesa di Sinner con quella di altri giovani talenti: “Non ero lì quando i Big 3 sono arrivati nel tour, quindi sicuramente io non ho visto nessuno, diciamo… beh, Carlos [Alcaraz]. Carlos, forse in modo più veloce. Ma in un certo senso, entrambi sono saliti molto giovani direttamente al top.”

Medvedev, confrontando la sua esperienza con quella di altri giocatori di alto livello come Carlos Alcaraz, ha riconosciuto che Sinner ha mantenuto la stessa qualità di gioco che lo ha caratterizzato negli ultimi tempi, senza particolari picchi solo per questo match. Secondo il russo, la consistenza di Sinner nei colpi e la capacità di fare punti vincenti hanno fatto la differenza, insieme a un servizio molto efficace che ha complicato il ritorno in partita.

L’ex n.1 del mondo ha riflettuto anche sul rapido sviluppo di Sinner nel circuito ATP, paragonando la sua ascesa a quella di Alcaraz, ma notando che Sinner ha consolidato la sua posizione tra i top player con una progressione costante e impressionante.

Nonostante la propria delusione, Medvedev ha mostrato rispetto per il livello di gioco dimostrato da Sinner, sottolineando la difficoltà di confrontarsi con un giocatore così in forma. Ha anche discusso delle proprie scelte tattiche, ammettendo che la decisione di giocare più aggressivo di quanto consueto non ha pagato come sperato.

Daniil ha anche riflettuto sulla propria strategia di gioco, ammettendo la necessità di adattamenti futuri: “La prossima volta che giocherò, cercherò sicuramente di giocare meglio, forse un po’ diversamente, e vediamo se lui riesce a continuare a giocare così perché se ci riesce, sarà difficile per molti altri giocatori.”

La delusione per la partita non ha oscurato il riconoscimento di Medvedev per il talento di Sinner, enfatizzando come l’italiano abbia saputo sfruttare al meglio le sue capacità, in particolare nel servizio: “Jannik ha sempre servito bene, ma ora serve in modo importante. Mi chiedo come abbia fatto, perché il servizio non è così facile da migliorare.”





Francesco Paolo Villarico