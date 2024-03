Alcaraz out a Miami: i bookmaker lanciano Sinner verso titolo e secondo posto ATP

Jannik Sinner è lanciato verso il titolo di Miami e la seconda posizione del ranking ATP. Una vittoria oggi nella semifinale contro Medvedev aprirebbe per il numero uno azzurro le porte della finale, in cui non ci sarà Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha perso a sorpresa contro uno straripante Dimitrov, modificando gli equilibri nel torneo e non solo. La vittoria di Sinner a Miami, che ora si gioca a 1,85 e 1,90, lo porterebbe infatti in seconda posizione nel ranking ATP, superando proprio Alcaraz. Nella corsa al titolo in Florida, il secondo candidato è Medvedev, a 4, seguito a poca distanza da Zverev a 4,50. Chiude Dimitrov a 7,50

Secondo i bookmaker nella semifinale di stasera contro Daniil Medvedev in quota Sinner parte davanti. La vittoria di Jannik, che cerca la rivincita dopo la finale dello scorso anno, è offerta a 1,50, mentre il successo del russo si gioca a 2,60. Nel 2023 Medvedev si impose per due set a zero, ma stavolta gli esperti prevedono un risultato invertito: il 2-0 per Sinner si gioca 2,25, seguito dal 2-1 a 3,70. La partita si preannuncia combattuta e lunga: l’opzione totale giochi Over 21,5 è proposta a 1,57 contro la scelta opposta a 2,30.

Quote e scontri diretti

today, 20:00 SF Medvedev (3) 🇷🇺 – Sinner (2) 🇮🇹 6-4 2.63 1.49

tomorrow, 00:00 SF Dimitrov (11) 🇧🇬 – Zverev (4) 🇩🇪 1-7 2.27 1.64