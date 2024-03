Grigor Dimitrov gioca un match perfetto e batte in due set Carlos Alcaraz ed è in semifinale a Miami per la prima volta (Video)

È difficile trovare gli aggettivi giusti per descrivere ciò che Grigor Dimitrov ha fatto a Carlos Alcaraz sulla strada per le semifinali del Masters 1000 di Miami. In un torneo in cui non era mai riuscito a raggiungere i quarti di finale in tutta la sua carriera, il bulgaro di 32 anni ha offerto una prestazione semplicemente stupefacente, ridimensionando il numero due del mondo e assicurandosi un posto nelle semifinali in otto dei nove Masters 1000.

Attualmente al 12º posto del ranking ATP, Dimitrov ha probabilmente mostrato il miglior tennis della sua carriera per eliminare Carlitos con i parziali di 6-2 6-4, in circa un’ora e mezza, in un match che avrebbe potuto concludersi ancora più velocemente e nettamente, dato che il bulgaro aveva avuto un palla per il 5-1 nel secondo set. In quel momento, Alcaraz sembrava rinascere raggiungendo il 4-4, ma Dimitrov ha riattivato la modalità “God Mode” e ha chiuso la partita con un gioco di risposta imponente. Con 24 colpi vincenti e solo 14 errori non forzati, ha offerto una prestazione che difficilmente avrebbe potuto essere migliore, segnando uno dei migliori successi della sua carriera e avvicinandosi a un solo passo dal ritorno nella top 10. Sarà la sua 11ª semifinale nei tornei Masters 1000, con Alexander Zverev come prossimo avversario.

In questo modo, Alcaraz perde nuovamente l’opportunità di vincere il Sunshine Double, rimanendo un passo indietro rispetto alla scorsa stagione, quando fu eliminato in semifinale da Jannik Sinner. Ora l’attenzione si sposta sulla terra rossa, con il focus sul tennista italiano che potrebbe balzare al secondo posto del ranking ATP se dovesse conquistare il titolo a Miami.

ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 2 4 Grigor Dimitrov [11] Grigor Dimitrov [11] 6 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Alcaraz (🇪🇸) vs Dimitrov (🇧🇬)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 222 vs 278

– Aces: 4 vs 4

– Double Faults: 3 vs 0

– First Serve: 34/59 (58%) vs 35/56 (63%)

– 1st Serve Points Won: 19/34 (56%) vs 27/35 (77%)

– 2nd Serve Points Won: 13/25 (52%) vs 10/21 (48%)

– Break Points Saved: 4/5 (80%) vs 4/8 (50%)

– Service Games Played: 9 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 8/35 (23%) vs 15/34 (44%)

– 2nd Serve Return Points Won: 11/21 (52%) vs 12/25 (48%)

– Break Points Converted: 1/5 (20%) vs 4/8 (50%)

– Return Games Played: 9 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 7/14 (50%) vs 14/19 (74%)

– Winners: 16 vs 23

– Unforced Errors: 8 vs 5

– Service Points Won: 32/59 (54%) vs 37/56 (66%)

– Return Points Won: 19/56 (34%) vs 27/59 (46%)

– Total Points Won: 51/115 (44%) vs 64/115 (56%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 218 km/h (135 mph) vs 221 km/h (137 mph)

– 1st Serve Average Speed: 194 km/h (120 mph) vs 201 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 163 km/h (101 mph) vs 160 km/h (99 mph)





Marco Rossi