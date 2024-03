Napoli Tennis Cup 2024, l’azzurro Passaro vola ai quarti di finale, battuto nel derby azzurro Napolitano. Si ferma la corsa di Fognini che cede alla rimonta del talento francese Gea. Domani torna in campo Nardi contro il francese Martineau (Video intervista a Passaro)

Francesco Passaro Brilla alla Napoli Tennis Cup 2024

Alla Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, che si protrae fino al 31 marzo, il talento di Perugia si è distinto in uno degli incontri più attesi. Nello scontro tutto italiano del secondo turno contro Stefano Napolitano, Passaro ha trionfato al termine di un match estenuante di 2h31′, con il punteggio di 7-6 (6) 0-6 6-4, dimostrando grande efficacia nei momenti decisivi della partita.

Fognini Esce di Scena

Non ha invece raggiunto i quarti di finale Fabio Fognini, nonostante fosse la testa di serie n.4 del torneo. L’ex numero 1 italiano e n.9 mondiale è stato sconfitto 4-6 6-2 6-4 dal giovane francese Arthur Gea, sorpresa del torneo, dopo aver sprecato un vantaggio di 4-0 nel terzo set. Nonostante il calore del pubblico napoletano e l’incitamento del calciatore Giacomo Raspadori, Fognini ha accusato un calo nel rendimento che ha determinato la sua sconfitta.

Altri Risultati Italiani

Anche Francesco Maestrelli, altro talento italiano, è stato eliminato dopo un match combattuto di tre set, cedendo al francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Ugo Blanchet avanza ai quarti di finale senza giocare, a causa del ritiro per infortunio del tedesco Maximilian Marterer, testa di serie n.3.

Completamento del Primo Turno e Prossimi Incontri

Dopo i rinvii causati dal maltempo, sono stati completati anche gli ultimi quattro match del primo turno, con vittorie convincenti per l’argentino Federico Coria e il francese Corentin Moutet, tra gli altri. Il georgiano Nikoloz Basilashvili ha ottenuto una vittoria in rimonta, mentre l’italo-argentino Franco Agamenone è stato sconfitto dopo una battaglia di quasi tre ore.

Ricco Programma di Domani

Il programma di domani prevede la conclusione del secondo turno e i quarti di finale di singolare, con incontri chiave come Luca Nardi contro Matteo Martineau e il derby italiano tra Samuel Vincent Ruggeri e Matteo Gigante. Seguiranno poi i quarti di finale di doppio, promettendo un’altra giornata di grande tennis.

CAMPO D’AVALOS – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Federico Coria vs [PR] Filip Krajinovic

2. Matteo Martineau vs [2] Luca Nardi (non prima ore: 11:00)

3. [1] Federico Coria OR [PR] Filip Krajinovic vs [SE] Nikoloz Basilashvili OR [5] Corentin Moutet (non prima ore: 13:00)

4. [7] Matteo Gigante OR [Q] Samuel Vincent Ruggeri vs Matteo Martineau OR [2] Luca Nardi (non prima ore: 15:30)

CAMPO FABRIZIO GASPARINI – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Nikoloz Basilashvili vs [5] Corentin Moutet

2. [7] Matteo Gigante vs [Q] Samuel Vincent Ruggeri (non prima ore: 11:00)

3. [Q] Arthur Gea vs [8] Pierre-Hugues Herbert

4. [Alt] Francesco Passaro vs Ugo Blanchet

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs Roman Jebavy / Philipp Oswald

2. Petr Nouza / Patrik Rikl vs Manuel Guinard / Gregoire Jacq

3. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn (non prima ore: 13:00)

4. Theo Arribage / Victor Cornea OR [WC] Enrico Dalla Valle / Lorenzo Rottoli vs Arjun Kadhe / Jeevan Nedunchezhiyan OR [4] Nikola Cacic / Denys Molchanov