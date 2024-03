Sinner a Miami verso la rivincita con Alcaraz: Jannik avanti contro Medvedev, in quota è sfida a due per il titolo

Un nuovo atto della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in arrivo, stavolta in finale. A due settimane dalla semifinale di Indian Wells vinta dallo spagnolo, i due potrebbero nuovamente trovarsi nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami. E’ quanto prevedono i bookmaker, che vedono il numero uno italiano grande favorito nelle quote contro Daniil Medvedev: un successo di Jannik, il quinto consecutivo sul russo, si gioca a 1,40, mentre il suo avversario è proposto a 2,98. Nel set betting, lo 0-2 in favore di Sinner è in pole a 2,03, seguito dall’1-2 a 4.

Anche per gli appassionati della racchetta è in arrivo un’altra sfida tra Sinner e Alcaraz. Secondo i dati raccolti da diversi siti di book, oltre la metà delle puntate (65%) è per il tennista spagnolo, offerto vincente a 2,30, mentre il 30% degli italiani sceglie la rivincita di Jannik a 2,50.

Quote e scontri diretti

– Oggi, 18:00 QF 🇩🇪 Zverev (4) vs 🇭🇺 Marozsan 0-0 Quota: 1.29 – 3.68

– Domani, 00:00 QF 🇪🇸 Alcaraz (1) vs 🇧🇬 Dimitrov (11) 3-1 Quota: 1.15 – 5.37

– Domani, —- SF 🇷🇺 Medvedev (3) vs 🇮🇹 Sinner (2) 6-4 Quota: 2.74 – 1.46

– Oggi, 20:00 SF 🇰🇿 Rybakina (4) vs 🇧🇾 Azarenka (27) 3-0 Quota: 1.33 – 3.37

– Domani, 01:30 SF 🇷🇺 Alexandrova (14) vs 🇺🇸 Collins 0-0 Quota: 2.32 – 1.61