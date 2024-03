Sinner non brilla ma supera Machac in due set, è di nuovo in semifinale al Miami Open (video sintesi della partita)

Non il miglior Jannik Sinner, non così centrato nei colpi e meno sicuro rispetto allo scintillante inizio di stagione, ma basta e avanza per domare in due set un Tomas Machac assai aggressivo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami e sbarcare per la terza volta in carriera in semifinale nel torneo della Florida. 6-4 6-2 lo score conclusivo a favore dell’azzurro, al termine in un match abbastanza complicato nel primo set, nel quale Jannik dopo un break immediato ha stentato a trovare ritmo e profondità nello scambio, finendo spesso a rincorrere sulle accelerazioni in grande anticipo del ceco, davvero veloce nel buttarsi a rete o cercare la riga. Una tattica corretta quella di Machac: rischiare per primo per non essere “stritolato” dalla progressione del campione degli AO24, gli avversari ormai lo affrontano così, a grande velocità provando a rubargli il tempo. Per tutto il primo set c’è riuscito anche bene Tomas, si è preso rischi enormi ben ripagati, trovando vincenti di pregevole fattura sulle palle un po’ corte di Sinner e anche volée tecnicamente perfette; ma appena Jannik ha ritrovato efficacia in risposta e profondità nello scambio, Machac è andato fuori giri, ha perso il controllo e commesso troppi errori. La partita di fatto è finita col primo set: dal secondo parziale Sinner ha dominato i suoi turni di battuta (ha ceduto solo 9 punti) e Machac ha esagerato con i suoi affondi, sulle palle più consistenti e profonde proposte dall’azzurro.

Al termine dell’incontro Jannik ha dato credito a Tomas: “Ha un grande talento, è veloce e forte fisicamente. Non sapevo bene cosa aspettarmi non avevamo mai giocato contro, quindi sono stato prudente nei primi game per capire quale tattica fosse la migliore. Fisicamente mi sento bene”. Una lettura corretta della partita, come sempre capita a Sinner. Il break immediato ha illuso che i colpi da fondo dell’azzurro fossero troppo consistenti e continui per essere sbaragliati dagli attacchi e geometrie del rivale, ma Jannik c’ha messo del suo, subendo il contro break con un turno di battuta modesto, passivo, inusuale visto il suo recente passato quasi senza macchia. Forse il caldo umido di questi giorni non sta aiutando Sinner a trovare la quadra dei suoi colpi, in particolare nei primi game degli incontri. In varie situazioni oggi – e pure contro O’Connell – è parso contratto, come se non sentisse bene la palla, restando così poco sciolto e giocando con minor profondità, anticipo e velocità. Continui piccoli aggiustamenti prima dell’apertura del colpo, con profondità media e anche traiettorie discretamente centrali, di conserva. Non il Sinner che spacca la palla, quello che si prende il tempo di gioco e forza l’avversario su di un ritmo insostenibile.

Bravo è stato Machac a crederci, anticipare sia col diritto che col rovescio, rischiando molte accelerazioni lungo linea e buttandosi a rete, dove ha ottima mano. A livello di tecnica di gioco Machac non ha molto da invidiare ai migliori, ha gambe potenti e trova appoggi sicuri, con tanto equilibrio per spingere con sicurezza. Chiaro che se cerchi costantemente le righe e il vincente, contro un tipo tosto come Sinner la faccenda è difficile, e infatti finché l’azzurro è stato conservativo, giocando discretamente corto, Machac ha brillato; appena la risposta di Jannik è tornata a pungere e il rovescio e il diritto dell’azzurro hanno riguadagnato un paio di metri di profondità, è calato il sipario sulla prestazione di Tomas.

Sinner ha servito discretamente, nei 90 minuti di gioco ha chiuso con il 60% di prime in campo vincendo il 77% dei punti, ma la statistica complessiva è assai migliorata con un secondo set di livello superiore. Tutto il tennis di Sinner è cresciuto dal break nel settimo game che ha spaccato la partita a favore dell’azzurro, ma solo dal secondo set ha ritrovato un buon ritmo e intensità. Jannik non ha brillato in particolare con nessun colpo, segnale di un’insicurezza generale, o meglio di una certa difficoltà a centrarsi e così giocare più libero, scatenando la potenza del suo braccio. Quelle due pallate a tutta col diritto, che viaggiavano oltre i 90 mp/h, avevano il sapore della liberazione, del voler finalmente lasciare correre la racchetta dopo troppi scambi non giocati alla sua velocità abituale.

In semifinale Sinner aspetta il vincente di Medvedev – Jarry, in campo stanotte. Soprattutto se sarà Daniil l’avversario, la sensazione che è lo Jannik visto finora nel torneo non sia sufficiente. Dovrà cercare di alzare il livello generale, in tutti in colpi, e farlo fin dalle prime battute. Gli inizi a bassi giri contro Medvedev non sono concessi.

Marco Mazzoni

La cronaca

Machac alza la prima palla del match, ma è Sinner a imporre fin dai primi scambi la sua progressione dalla riga di fondo. Gioca semplicemente più profondo e rapido del ceco, si procura con disarmante facilità due palle break sul 15-40, e si prende subito il BREAK tenendo un ritmo abbinato a controllo assoluto che Tomas non regge, sparacchiando un colpo in rete. 1-0 e servizio Sinner. Machac prova a spingere al suo massimo col diritto lungo linea, ma il rovescio dell’italiano è troppo sicuro e solido, non provoca “danni” a sufficienza. Ci mette un paio di punti a far ingranare la prima palla Jan, è pure molto bravo Tomas a rischiare una risposta a tutta, che porta il game #2 ai vantaggi. Commette un doppio fallo Sinner, arriva improvvisa una palla break. “Don’t worry” dice Cahill, ma il suo pupillo commette uno strano errore di rovescio, scarico con le gambe, c’è il Contro Break, 1 pari. Vince ben 7 punti di fila Machac, improvviso cambio di rotta dopo l’inizio di Sinner che pareva in totale controllo. Jannik riprende possesso del suo ritmo, impatta agilmente lo score 2 pari. Sinner mette il primo punto esclamativo del match, difende uno smash e trova un passante di rovescio a una mano lungo linea incredibile. Spinge tanto Tomas, ma sul 30 pari commette un doppio fallo. Sinner spreca la palla break con una risposta in rete. Ne strappa un’altra, con una risposta profonda di diritto. Non va nemmeno la seconda, sbaglia un diritto di scambio, un po’ scomposto. Dopo l’ottimo game iniziale, appare poco centrato e trattenuto Jannik, tanto che statistiche indicano come il diritto del ceco viaggi mediamente più di quello dell’italiano, fatto questo alquanto singolare. Machac ha trovato il timing migliore per appoggiarsi col diritto sui colpi di Sinner, non così profondi in questa fase del set. L’azzurro prova a cambiare marcia nel settimo game, allunga la gittata dei suoi colpi, con un filo in più di rotazione, e ai vantaggi si procura una palla break. Se la gioca bene Tomas, servizio e rovescio lungo linea ottimo, grande rischio ma ben ripagato. Non gli va così bene su di uno schema simile, seconda chance per l’azzurro, sulla seconda palla… Risponde profondo Sinner e Machac rischia troppo col diritto, di poco la palla di esce. Quanto basta per il BREAK Sinner, avanti 4-3 e servizio. Non il miglior Sinner, ma con discreta velocità di crociera consolida il break per il 5-3. Machac resta in scia, 4-5, giocando anche bene sulla rete, con ottima mano, e rischia a tutta in risposta per cercare di riaprire il set, ma rischia troppo. Nonostante Jannik non serva affatto bene, riesce a comandare un solido scambio sul 30-0, gli vale Tre Set Point. Basta il primo, un kick esterno salta altissimo e la risposta non va. 6-4 Sinner, 8 vincenti e 9 errori per tennistv, un dato che indica come l’azzurro non abbia brillato con suo solito, poco centrato e incapace di generare la sua massima velocità.

Machac inizia il secondo set con una volée tecnicamente perfetta, da perfetto figlio della scuola ceca. Ma non basta. Sparacchia malamente un diritto non difficile, poi Sinner trova finalmente grande profondità e provoca l’errore per il 15-40. Si affida al gioco di volo, e si salva, è di poco out un lob di Jannik sul 30-40. 4 punti di fila, e 1-0 Machac. Buon game di battuta per Sinner per iniziare il set, poi la battaglia si anima nel terzo gioco. Machac spinge benissimo col rovescio in anticipo, ma il suo coefficiente di rischio è notevole, e non sempre va bene. Un doppio fallo sul 30 pari gli costa la palla break. La cancella attaccando col diritto a sventaglio, molto rapido nell’aggredire la palla. A furia di rischiare… Machac alla fine cede. Alla quarta chance del set, concede il BREAK con un errore di diritto, esagerata la sua spinta con un anticipo estremo. Sinner avanti 2-1 e servizio. È salito con la battuta l’azzurro, vince il secondo game a zero, per il 3-1, la sua palla è più profonda ed è anche un po’ più rapido nel cercarla. Tomas ha perso precisione, continua a rischiare con tanto anticipo ma la palla gli esce. Un diritto dopo il servizio gli muore in corridoio, è di nuovo spalle al muro sul 30-40. Stecca la risposta Jannik, ma si procura un’altra chance per il doppio allungo con un gran forcing col rovescio al centro. Alza il muro Sinner, nonostante la profondità del rivale trova un’accelerazione lungo linea di rovescio che spacca a suo favore lo scambio e gli vale il Doppio BREAK, su 4-1. È poco sopra al 50% di prime in campo nel set Jannik, ma nei suoi game domina, finalmente più sciolto a un passo dal successo sul 5-1. Chiude in sicurezza 6-2 l’azzurro, al secondo match, dando finalmente libero sfogo alla sua impressionante velocità di braccio nel vincente che gli vale il 30-0. Uno dei rari scambi del match veramente dominati con un ritmo e qualità superiori, ma non sempre si può giocare al meglio. Sinner è di nuovo tra i migliori 4 del torneo, per la terza volta, aspetta probabilmente Medvedev e servirà una partenza più sciolta e altra profondità dello scambio.

Tomas Machac vs [2] Jannik Sinner



ATP Miami Tomas Machac Tomas Machac 4 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Machac 0-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Machac 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Machac (🇨🇿) vs Sinner (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 212 vs 291

– Aces: 2 vs 3

– Double Faults: 3 vs 2

– First Serve: 38/72 (53%) vs 30/50 (60%)

– 1st Serve Points Won: 24/38 (63%) vs 23/30 (77%)

– 2nd Serve Points Won: 14/34 (41%) vs 13/20 (65%)

– Break Points Saved: 7/11 (64%) vs 0/1 (0%)

– Service Games Played: 9 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 7/30 (23%) vs 14/38 (37%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/20 (35%) vs 20/34 (59%)

– Break Points Converted: 1/1 (100%) vs 4/11 (36%)

– Return Games Played: 9 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 11/19 (58%) vs 6/8 (75%)

– Winners: 12 vs 16

– Unforced Errors: 15 vs 4

– Service Points Won: 38/72 (53%) vs 36/50 (72%)

– Return Points Won: 14/50 (28%) vs 34/72 (47%)

– Total Points Won: 52/122 (43%) vs 70/122 (57%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 207 km/h (128 mph) vs 212 km/h (131 mph)

– 1st Serve Average Speed: 191 km/h (118 mph) vs 201 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 159 km/h (98 mph) vs 160 km/h (99 mph)