Masters 1000 Miami: Alcaraz troppo rapido per un discreto Musetti, lo spagnolo vince in due set, è nei quarti

Contro un avversario così forte come il Carlos Alcaraz delle ultime settimane si può perdere. L’importante è uscire dal campo a testa alta, e Lorenzo Musetti con la buona reazione del secondo set tutto sommato c’è riuscito. Il n.2 del mondo batte l’azzurro con un duplice 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di tennis ricco di adrenalina e colpi spettacolari, anche per merito di un Musetti che dopo un cattivo ingresso nel match (break a freddo) si è sciolto progressivamente, giocando quasi alla pari per larga parte dell’incontro. Alcaraz ha fatto valere i suoi tempi di gioco assoluti, una reattività e copertura del campo fenomenale che gli ha consentito di azzannare ogni palla più corta di Musetti e trasformarla in oro, attacchi perentori ed accelerazioni fulminanti. Un fulmine lui in campo, piedi che scattano come razzi e aggrediscono la palla con colpi davvero incisivi. Un gran bell’Alcaraz, che conferma lo stato di forma eccellente ammirato ad Indian Wells, con un’esplosività muscolare dei bei tempi e anche un vigore, presenza e “cattiveria” che fanno presagire tempesta per ogni suo prossimo avversario. Vola ai quarti, dove attende Dimitrov o Hurkacz (match in corso), ma “Carlito” guarda lontano, alla possibile doppietta dopo il successo in California. Giocando con questa intensità e aggressività, sembra l’uomo da battere.

Difficile chiedere a Musetti di arrestare la corsa di questo fenomeno, in così grande crescita di condizione dopo gli ultimi mesi ricchi più di dubbi e inquietudine che di successi. Lorenzo ha pagato a carissimo prezzo il break nel primissimo game del match. Ha avvertito la tensione del momento, braccio meno sciolto e servizio così così. Non te lo puoi permettere se vuoi far corsa contro una Ferrari “doc” come Alcaraz. Era necessaria una partenza più lanciata, come ieri notte contro Shelton, ma lo spagnolo ha altra qualità in risposta e consistenza rispetto al potente ma disordinato americano. Può sembrare paradossale il non bocciare un Musetti uscito sconfitto, ma come sempre è corretto sottolineare, spesso si perde semplicemente perché l’avversario è stato più forte e ha giocato meglio, come il caso del match da poco concluso. Molte volte abbiamo puntato il dito contro un Lorenzo sconfitto nello spirito, scappato dal match a testa bassa con un attitudine negativa. Contro Alcaraz negli ottavi del Miami Open questo non è mai successo. Un’eccessiva parlantina in campo per esprimere la frustrazione dell’esser sotto, ma la reazione una volta costretto a rincorrere, c’è stata eccome.

Musetti ha impostato la partita come meglio non poteva: servizio e diritto aggressivo immediato, l’imperativo non perdere campo sulla risposta aggressiva del rivale. Necessario non arretrare troppo nello scambio e non concedere palle interlocutorie, perché l’altro è troppo rapido nell’avventarsi e prendersi tutto. C’ha provato con foga e intensità Lorenzo, e spesso c’è riuscito, arginando la potenza del rivale e prendendosi anche bei punti con colpi da fondo incisivi. Musetti è andato sotto perché appena è calato con la prima di servizio non è riuscito tener testa alla velocità del rivale. In questo forse oggi non ci sarebbe riuscito nessuno, ma contro un Alcaraz così determinato e scattante non puoi permetterti il minimo calo alla battuta, e altrettanto non devi mai colpire una palla interlocutoria, l’altro la legge, scatta e chiude. Pazzesche molte accelerazioni di rovescio di Carlos, giocate quasi di contro balzo con due passi in avanti e via, a trovare gli angoli con una facilità disarmante.

Lorenzo ha commesso più errori e ottenuto la metà dei vincenti di Carlos, del resto la partita l’ha condotta principalmente lo spagnolo. Ma Musetti complessivamente è stato bravo a non farsi spazzare via, il rischio c’era vista la sontuosa prestazione dell’avversario. Ha salvato 7 palle break “Muso”, giocate con bel piglio e qualità. Ha trovato alcune delle sue giocate spettacolari, incluso un lob tirato da sotto le gambe che ha fatto esplodere lo stadio… ma non è quello che resterà di questa prestazione. Ha perso, ma ha retto mentalmente sino alla fine. Ha continuato a spingere col diritto dal centro, a cercare intensità e profondità con i colpi, senza affidarsi solo all’estro e alle variazioni. Ha tenuto un discreto ordine, e ha spinto. Nel secondo set è anche andato a prendersi tre palle break e ne ha sfruttata una per il contro break che l’ha rimesso in vita. Lì Alcaraz è stato terrificante per come ha reagito, con una prepotenza assoluta, puoi solo dirgli “bravo”. Dove non ha convinto Lorenzo è nella risposta, e non è una novità. Non ha mai trovato davvero una posizione efficace, anche per le continue variazioni del rivale, tra palle a tutta e angoli più stretti. “Devi prenderti rischi” diceva coach Tartarini, guarda caso con tre risposte non solo bloccate sul 2-4, si è ripreso il contro break… Mettere pressione all’avversario con la risposta è decisivo nel tennis di oggi.

Il Miami Open ci restituisce un Musetti che vince finalmente due match di fila, e batte un tipo pericoloso come Shelton. Si chiude per ora il cemento, si torna sull’amato rosso. Lorenzo deve affrontare il momento clou della sua stagione, e moltissimi punti da difendere. Se continuerà con l’intensità e attitudine di questo torneo, può affrontare le prossime settimane con discreta serenità.

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia l’ottavo di finale al servizio. Prova a replicare l’ottimo avvio contro Shelton, spingendo forte il diritto dopo la battuta, ma Alcaraz è di altra consistenza in risposta. Affronta una palla break sul 30-40, l’annulla proprio con servizio e diritto dal centro. Ma il diritto di Carlos è impressionante, alla prima palla meno profonda e con meno angolo si avventa e trova un vincente imprendibile, c’è un’altra chance per lo spagnolo. Lorenzo subisce il BREAK con un rovescio in lungo linea fuori di poco. Meno sciolto l’azzurro rispetto a ieri notte, ma l’avversario gli propone subito problemi diversi. Viaggia il diritto di Alcaraz, gira tanto e atterra profondo. Con un attacco ben calibrato e volée perfetta a coprire il lungo linea, Alcaraz consolida il vantaggio sul 2-0. Con un buon game di servizio Musetti muove lo score, entra in partita, ma la partita la comanda saldamente Alcaraz. Fa tutto bene e lo fa con estrema rapidità “Carlito”, non è facile contenere per Lorenzo. Tartarini consiglia al suo pupillo di arretrare la posizione in risposta per “prenderla”, ma Alcaraz lo vede e chiude l’angolo con lo slice. 3-1 Alcaraz. Dopo il primo turno incerto, è entrata in moto la battuta di Musetti e cerca di entrare subito in campo per non farsi attaccare. La tattica funziona bene, il diritto è più consistente, ma è in risposta che l’azzurro non riesce ad incidere. Con un altro servizio ottimo, Carlos vola 4-2, ha perso solo tre punti nei suoi turni di battuta. Purtroppo Musetti commette tre errori col diritto nel settimo game, uno era un passante non comodo, gli altri due di spinta senza grande pressione. Affronta un 15-40 che profuma di set point… Si salva ancora, bello lo schema (rischioso) sulla seconda, smorzata e tocco in avanzamento difficilissimo, ma come mano non ha niente da invidiare a nessuno. Fa il pugno “Muso” dopo un diritto bello pesante e anche dopo lo smash, quarto punto di fila, che gli vale il 3-4. Dura contro un Carlos così incisivo, ma buona la reazione dell’azzurro. Però la risposta bloccata non è sufficiente, Alcaraz è troppo rapido nell’avventarsi col diritto e chiudere, o prendersi il tempo per toccare la palla corta. 5-3 Alcaraz. Difficile anche il nono game per Lorenzo, si prende rischi col diritto, ma la palla sul 30 pari gli esce. Set Point Alcaraz. Si aggrappa alla battuta il toscano, ben piazzata al centro. Contro un Carlos così rapido non puoi permetterti nessuna palla a media profondità, appena accorci l’altro ti fulmina. Esagera con la palla corta Lorenzo sul secondo Set Point, addirittura tornando indietro dopo un serve and volley, scelta sbagliata che paga. SET Alcaraz, 6-3. Quasi perfetto lo spagnolo, troppo rapido ed efficace. Troppi gli errori di Musetti, ma è sui tempi di gioco ed efficacia in risposta che è girato il set.

Alcaraz scatta alla battuta nel secondo parziale, comodo game vinto a 15, può fare corsa di testa. Tutto scorre nel suo tennis, non c’è pausa o titubanza. Tempi di gioco infernali, non gli stai dietro a meno di rispondere con grandissima incisività. Troppo verbale Lorenzo, ma in campo c’è, non è dimesso, ci prova e attacca. E quando riesce a sbracciare col rovescio lungo linea è sempre una bellezza, e anche efficace. Il problema è che l’altro non glielo lascia tirare… e anzi, si prende lo spazio per trovare accelerazioni da sinistra quasi di contro balzo perfette. È la miglior fase del match dal punto di vista tecnico, anche Musetti non gioca affatto male, la sua palla è ficcante, 1 pari. Il problema, l’enorme problema, per l’azzurro resta la risposta. Non trova la chiave, la posizione migliore. “Qualche rischio te lo devi prendere” lo sprona Tartarini, e funziona. Due buone risposte, tagliando il campo, e boom, ecco che anche Carlos si scompone. Sul 30 pari sbaglia malamente un diritto, arriva improvvisa la palla break per Lorenzo, ma niente può sull’accelerazione di diritto micidiale del rivale. Ai vantaggi arriva il punto che fa schizzare in piedi lo stadio: Musetti trova un lob di tocco colpendo in avanzamento sotto le gambe, colpo clamoroso che non t’aspetti. Si è del tutto acceso “Muso”, come dimostra il successivo rovescio a tutta lungo linea. Primo game duro per lo spagnolo al servizio, che commette una leggerezza con uno smash tirato abbondantemente largo. Seconda palla break per Musetti! Di forza, con una sorta di “slam dunk”, Alcaraz chiude la porta sotto rete. Urla a pieni polmoni lo spagnolo dopo la “smorza” che gli vale il punto del game (2-1), dopo 10 minuti di lotta e spettacolo. Giocano bene, tennis offensivo e verticale, alto il livello complessivo, con Musetti pienamente in partita. Musetti serve sul 3-2 Alcaraz, la risposta di Carlos sale in cattedra. Sul 15-30 rischia un attacco un po’ spericolato l’azzurro, partito da troppo lontano, impossibile la volée. 15-40, due palle break, arrivate a ghiacciare il suo momento migliore. Due prime palle, ottimo l’attacco sul 30-40, e la musica cambia. Con una copertura del campo clamorosa e un rovescio difensivo trasformato in attacco, Alcaraz strappa la palla break n.3. La gioca male l’azzurro, tenta una smorzata col diritto che gli esce alta, troppo facile arrivare e chiudere per Alcaraz, per il BREAK del 4-2. All’improvviso è l’iberico a commettere due errori banali, gli costano il 15-40. Col terzo unforced, un back di rovescio largo, Musetti torna in vita sul 3-4. Il momento di “down” di Carlos è già sparito, trova un lob irreale per difficoltà poi attacca come una furia, 0-30 e 0-40. Con un diritto terrificante dal centro, Alcaraz strappa un nuovo BREAK sul 15-40, per il 5-3. Non ha fatto la differenza col servizio Lorenzo, ma che virulenza e qualità Carlos, troppo bravo a chiudere il set, e il match sul 6-3. Vola ai quarti lo spagnolo, esce sconfitto l’azzurro ma tutto sommato contro un avversario così si può perdere, ancor più con l’attitudine finalmente positiva del secondo set.

[1] Carlos Alcaraz vs [23] Lorenzo Musetti