Prende il via con i tabelloni principali il Città di Firenze Under 18

Terminate le qualificazioni, la pioggia ha fatto giocare gli ultimi turni dentro le strutture coperte del Ct Firenze del Ct Le Signe e del Tennis Isolotto, prende il via ufficialmente la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. Sono presenti ben 30 nazioni in rappresentanza dei giocatori che si sfideranno in campo e il peso maggiore è delle rappresentative spagnola con tanti atleti sia nel tabellone maschile che in quello femminile, a seguire il team della Repubblica Ceca che ha sei giocatrici nel main draw femminile e chiaramente quello italiano.

La kermesse internazionale che ha come sede i campi del Circolo del Tennis Firenze 1898 nel parco delle Cascine ha visto ben 11, tra giocatori e giocatrici, diventare numeri uno al mondo.

Tra questi Roger Federer, Andy Murray, Karen Chacanov il nostro capitano di Coppa Davis Filippo Volandri che in finale sfidò proprio Federer. Protagonisti sui campi delle Cascine anche i nostri azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti vincitore proprio dell’edizione 2018. Tra le donne nomi del calibro di Martina Hingis, Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Dinara Safina, Simona Halep hanno iscritto il proprio nome nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione.

Proprio Lorenzo Musetti vincitore al Città di Firenze nel 2018 ha voluto inviare al torneo un messaggio di auguri “Il ricordo del Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze è ancora indelebile nella mia memoria e per questo faccio i migliori auguri al Circolo del Tennis Firenze che riesce ad allestire una manifestazione davvero unica a livello giovanile sia per tradizione che per organizzazione. Faccio un in bocca al lupo a tutti i partecipanti provenienti da tutto il mondo e sono certo che si ricorderanno di aver giocato questo torneo”.

Le semifinali si terranno il giorno di Pasqua (domenica 31 marzo) e le finali sono previste, come tradizione, nel giorno di Pasquetta (lunedì 1 aprile).

Al Ct Firenze presente lo staff giovanile della Fitp con Giancarlo Palumbo per il settore maschile e Vittorio Magnelli Direttore Tecnico Nazionale del Settore Femminile che stanno seguendo con attenzione i prospetti italiani presenti al torneo

A livello femminile la wild card concessa dal circolo alla giovanissima giocatrice under 14, numero due del mondo, Kseniia Ruchkina è stata prontamente messa a frutto e la junior ha vinto tre partite e si è qualificata per il main draw principale superando nel turno decisivo la svizzera Francesca Saroli 62 62. Bene l’austriaca Lilli tagger che ha sconfitto 62 60 l’italiana Ylenia Zocco. Peccato per la toscana Sveva Pieroni che ha la peggio contro la danese Augusta Lucia Grau Kristensen per 75 75 in una gara molto equilibrata e conquista l’ultimo posto in tabellone l’altra russa Valeriia Artemeva che batte la spagnola Marina Quesada Oyonarte per 60 63.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della

manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.

Risultati finali qualificazioni femminili:

AUT Lilli Tagger [1] b ITA Ylenia Zocco [6] 62 60

DEN Augusta Lucia Grau Kristensen [2] b ITA Sveva Pieroni [7] 75 75

Valeriia Artemeva b ESP Marina Quesada Oyonarte 60 63

Kseniia Ruchkina b SUI Francesca Saroli [4] 62 62