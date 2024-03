Jannik Sinner: Un allenamento speciale e lezioni di vita al Miami Open (Video)

In una giornata che avrebbe potuto essere dedicata esclusivamente al riposo e alla preparazione per il prossimo incontro, Jannik Sinner ha scelto di arricchire la sua esperienza all’Open di Miami 2024 con un momento di condivisione e apprendimento molto speciale. Il tennista altoatesino, fresco della sua vittoria in rimonta contro l’olandese Tallon Griekspoor e in attesa dell’ottavo di finale contro l’australiano Christopher O’Connell, ha trascorso del tempo insieme alla leggenda paralimpica Alfie Hewett, impegnato nel primo storico torneo di wheelchair tennis all’Hard Rock Stadium.

Sinner non si è limitato a un mero incontro: ha indossato le ruote per una breve sessione di allenamento in sedia a rotelle, durante la quale ha ascoltato con attenzione i consigli di Hewett, britannico nato nel 1997, che ha raggiunto la vetta del ranking mondiale nel tennis in carrozzina a soli vent’anni, nel 2017. Hewett vanta un palmarès di tutto rispetto con 8 titoli Slam in singolare e 19 in doppio, distribuiti equamente tra le quattro maggiori competizioni, per un totale di 27 titoli nei Major, a cui si aggiungono tre medaglie d’argento paralimpiche tra Rio 2016 e Tokyo 2021.

Questo training speciale ha offerto a Sinner non solo l’opportunità di sperimentare la disciplina del tennis in carrozzina, ma anche di trarre ispirazione da un atleta che ha dimostrato come il talento, la determinazione e la passione possano superare qualsiasi ostacolo. Per Sinner, tra i favoriti alla vittoria del prestigioso Masters 1000 di Miami, l’incontro con Hewett ha rappresentato un momento di grande umanità e umiltà, evidenziando l’importanza dei valori sportivi e della solidarietà oltre i confini della competizione tradizionale.

L’incontro tra questi due campioni è stato immortalato in un video che testimonia la bellezza dello sport in tutte le sue forme, ricordandoci che al di là dei risultati e dei trofei, è lo spirito di condivisione e di superamento dei limiti a rendere il tennis un mondo così affascinante e inclusivo.





Francesco Paolo Villarico