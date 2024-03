Sinner soffre con Griekspoor, rimonta un set (con un’interruzione per pioggia) e avanza al Miami Open (sintesi video della partita)

Per una volta una pausa per colpa della “maledetta pioggia”, del tutto imprevista nella settima giornata del Miami Open, non è stata poi così malvagia. Giusto 50 minuti, per sbollire un po’ di frustrazione per Jannik Sinner, e pure per sorridere tirando la palla da calcio con un bambino, quel che l’azzurro necessitava per rilassarsi un po’ e ripartire con altro piglio e intensità contro un Tallon Griekspoor in gran giornata sul centrale del Masters 1000 della Florida. Sinner dall’interruzione sul 3 pari del secondo set, sotto per il 7-5 subito nel primo parziale, è rientrato in campo più sereno, senza spaccare la palla come nelle giornate migliori ma assai sicuro al servizio e progressivamente più intenso con i colpi ed efficace anche in risposta. Alla quinta chance della partita è riuscito finalmente a strappare un break al rivale (era anche Set Point sul 6-5) e così minarne la sicurezza che gli aveva fin lì permesso di servire come un treno e colpire col diritto una serie terrificante di diritti vincenti. Jannik da campione è rimasto calmo, in scia, pronto a tirare la zampata decisiva. Quel break ribalta l’inerzia del match, Sinner si prende il centro del campo, intensifica la spinta e la profondità dei colpi. Con un break immediato nel terzo set scappa via e chiude in sicurezza con un altro break, per il 5-7 7-5 6-1 conclusivo.

Non un Sinner brillante, forse un filo appannato nei riflessi e/o meno centrato, ma da campione è rimasto lì, ha lottato, ha lasciato che l’avversario sfogasse tutta la sua potenza senza battere ciglio, ha servito sempre meglio e alla fine ha smontato la gran giornata del rivale lavorandolo ai fianchi. Per vincere i grandi tornei, è necessario anche superare giornate come questa, quando i colpi non vanno a mille e l’altro invece è assai pericoloso. È possibile che Sinner avrebbe comunque girato il match a suo favore anche senza la pausa per pioggia, ma di sicuro quell’interruzione non l’ha affatto danneggiato. Proprio in quel momento, la fase centrale del secondo set, Sinner dava la netta impressione di non trovare sicurezza nella spinta da fondo. Negli scambi più lunghi, anche grazie ad una giornata davvero ottima di Griekspoor, Jannik quasi sempre colpiva una palla più corta, spesso col diritto correndo verso destra, e l’olandese era rapidissimo ad entrare a tutta col diritto e prendersi il punto. La modesta sicurezza di Sinner la si vedeva da importanti dettagli: apriva poco l’angolo; non cercava, come in questo benedetto 2024, di entrare a tutta col diritto cross producendo una velocità insostenibile, e pure in risposta erano più “parate” che colpi decisi. Aspettando le sue parole, sembrava una giornata di minor reattività o sicurezza. O entrambe le cose.

Griekspoor ha sorpreso, in positivo. Nelle precedenti sconfitte vs. Jannik, la sensazione era quella di un tennista molto bravo a giocare e colpire, ma alla fine non abbastanza intenso e continuo da poter sbaragliare un tennista che ha ancor più potenza e intensità di lui. Invece nel match al Miami Open da poco concluso, è stato proprio Tallon a condurre moltissimi scambi nei suoi game trovare tanti punti in accelerazione. Non ha inciso granché in risposta l’olandese, ma è stato bravissimo nell’andare a prendersi break capitalizzando le uniche vere incertezze di Jannik al servizio. Pazzesco come lo score del secondo set fosse 7-5 Griekspoor, nonostante Sinner abbia dominato i suoi primi 4 turni di battuta… Quel break e set subito ha certamente infastidito l’azzurro, si è un filo irrigidito e la palla non correva via profonda e sicura come nelle giornate buone. Per questo l’interruzione per la pioggia ha forse aiutato: non tanto per spezzare il ritmo dell’olandese quanto per rassicurare l’azzurro.

Dal rientro in campo infatti, a piccoli passi, Jannik ha ritrovato più slancio, palle in scambio più veloci e la battuta l’ha sostenuto. Ha chiuso bene, in crescendo, scrollandosi di dosso un avversario pericoloso e dando un bel segnale di reazione anche a se stesso. È stata certamente una delle partite più difficili degli ultimi mesi, bene per come ha recuperato il set di svantaggio e ha vinto. Tra l’altro era dalla finale degli Australian Open che Sinner non perdeva il primo set. Chiude con 39 vincenti e 17 errori, numeri alla fine positivi. Aspetta ora il vincente di Damm – O’Connell, sarà sicuramente favorito.

Sinner inizia il match alla battuta, preciso con i colpi da fondo, serve bene (1 Ace), 1-0. Griekspoor si prende discreti rischi, spinge molto e a 30 vince il suo primo turno di servizio, 1 pari. Quando Jannik prende il controllo del tempo di gioco sulla diagonale di rovescio è molto più profondo ed efficace, come quando riesce a far colpire Tallon in corsa. Splendido come la palla esce dalle corde dell’azzurro col diritto lungo linea da sinistra, per un contropiede che l’olandese fa molta fatica a gestire. Con un altro diritto lungo linea fantastico, stavolta da destro, lo score segna 15-40, due palle break per Sinner. Si salva Grieksport, servizio e diritto potente. Ne annulla 3 di palle break nel quarto game, per il 2 pari, ma sembra un equilibrista che si arrampica su un grattacielo sotto ventate continue… Sinner sparacchia un diritto in rete, primo errore in un suo turno di servizio in un match fin qua perfetto. Jannik sembra pronto da un momento all’altro a completare lo strappo, l’allungo, ma ancora la prima di servizio sostiene l’olandese, 3 pari. Prova anche la prima smorzata col diritto Jannik, gli riesce anche quella, altro game a zero (3 sui 4 giocati), 4-3. 83% di prime in campo finora. All’improvviso sul 5 pari Jannik sbaglia un diritto in corsa, poi Griekspoor trova un gran lob vincente per 15-40. Sinner annulla la prima palla break, ma sulla seconda sbaglia ancora un diritto banale e subisce un BREAK improvviso, passando da un controllo totale dei suoi game a dover rincorrere. Sinner trova un paio di buone risposte, scivola sotto 0-30, ma ritrova il servizio, il colpo che l’ha sostenuto nei momenti più difficile. Con un Ace vola 40-30, set point! Altro Ace… SET Griekspoor, con un parziale di 12 punti a 5 vince il parziale 7-5. Ribaltone totale, adesso Jannik deve alzare il livello in risposta e stare attento a commettere meno errori col diritto.

Sinner inizia alla battuta il secondo set. Le scorie del brutto finale di set restano, 0-30 con una gran risposta su di una seconda palla di Jannik lenta e centrale. Lavora bene la palla col diritto carico Sinner, e indovina pure una smorzata col diritto ottimo. Ottime mosse per togliere ritmo ad un rivale che in questa fase colpisce benissimo. Con quattro punti di fila, è 1-0 Sinner. Il set riprendere a correre sui turni di servizio, con l’azzurro incapace di incidere con la risposta, vanno via fin troppo facili i game di servizio dell’Orange. Sul 3-2 Sinner, Griekspoor non vince nemmeno un punto contro la prima palla dell’azzurro, ma comanda col servizio e il primo colpo successivo, quasi sempre un diritto molto incisivo. Finalmente Jannik sul 40-15 trova una gran risposta, impatto sontuoso, dei suoi, con la palla che corre a 72 mp/h, imprendibile. Il game va ai vantaggi, è duro. Sinner non trova la distanza corretta dalla palla su di un diritto che poteva portarlo a palla break, e l’olandese impatta 3 pari. Il cielo diventa molto scuro, inizia a piovere sul centrale, i due si fermano. “È arrivata dal niente” dice il giudice di arbitro, mentre Jannik e Tallon vanno negli spogliatoi. Si riprende dopo circa 50 minuti. Vince il primo punto Jannik sulla diagonale di rovescio, poi un Ace. Game a zero, buona ripartenza. Ora serve cambiare passo in risposta. Ne trova una splendida nel secondo punto, e poi via diritto veloce e molto stretto, uno dei suoi schemi “doc”, ma Griekspoor regge bene, 4 pari. Sul 5-4, Jannik in risposta di mette a “sudare”, scambia con discreto ritmo ma rischia poco. Lavorando ai fianchi e attento a non sbagliare si procura un Set Point sul 30-40! Servizio e diritto aggressivo, Tallon lo annulla. 5 pari. 73% di prime in campo per l’olandese nel set, e qualche Ace in momenti cruciali. Con tre Ace di fila Sinner resta avanti, 6-5 e riesce a rispondere nel game dodici. Forza un errore di Griekspoor ai vantaggi, è il secondo set point. Purtroppo nello scambio non centra bene un diritto, la palla gli esce più corta e l’olandese si avventa e chiude col diritto. Non ha ancora mai sfruttato una palla break in tutto il match Jannik, 0 su 5. Con un cross di rovescio fantastico Jannik strappa il terzo set point. È quello buono: Sinner risponde, si scambia ed è Griekspoor ad affossare un diritto d’attacco in rete. 7-5 Sinner. Enorme la differenza di punti vinti in risposta tra i due, 19 a 3 per Jannik… finalmente il 19esimo è la palla break che ancora mancava.

Terzo set, Sinner to serve. A 30 muove lo score, può fare corsa di testa. Griekspoor sbaglia due diritti d’attacco, continua a provarci con coraggio su ogni palla più corta di Jannik, ma sembra un po’ meno sicuro sugli appoggi l’orange. Con un un bel cambio col rovescio lungo linea, Sinner strappa il 15-40, due palle break fondamentali per Jan. Comanda dalla risposta, gioca profondo e sfonda la resistenza del rivale. BREAK Sinner, 2-0, e secondo break di fila. Solido ora Sinner, ha preso possesso dello scambio, consistenti i suoi colpi mentre l’olandese ha una faccia che non promette niente di buono, ha accusato il finale del secondo set. 3-0 Sinner, la partita è girata, ora è lui a comandare. Nel quinto game rischia due smorzate, una è vincente, la seconda va in rete. Poco male, il servizio c’è, anche il rovescio cross. 4-1. È meno rapido nell’arrivare sulla palla Griekspoor, le sue accelerazioni con grande rischio sono meno precise. Un diritto lungo di metri sul 30 pari gli costa una palla del doppio break, praticamente un match point… Trova un gran servizio esterno, imparabile. Il game è duro, Sinner è durissimo. Prima fa una “foto” al rivale restando fermo nella posizione e tirando un rovescio fulminante in contro balzo; poi un diritto a tutta, ancora in contro piede. Gli vale un’altra palla break. Risponde nei piedi del rivale, e dal centro con un diritto ancora in contro piedi si prende il Doppio BREAK, 5-1! Serve con fiducia l’azzurro, chiude 6-1 senza problemi al primo Match Point, lo schiaffo al volo di diritto. Si chiude un match tutt’altro che facile, per fortuna con un rush finale con il sole e il vento in poppa. Aspetta il vincente di Damm – O’Connell.

[25] Tallon Griekspoor vs [2] Jannik Sinner



Griekspoor (🇳🇱) vs Sinner (🇮🇹)

