WTA 125 Antalya: Il Tabellone Principale. Manca la testa di serie n.1

WTA 125 Antalya – Tabellone Principale – terra

(9) Dalma Galfi vs Simona Waltert

Elsa Jacquemot vs Chloe Paquet

Qualifier vs Qualifier

Eva Lys vs (7) Olga Danilovic

(3) Julia Grabher vs Noma Noha Akugue

(WC) Anastasiia Gureva vs Polina Kudermetova

Qualifier vs (WC) Ada Kumru

Panna Udvardy vs (5) Jessica Bouzas Maneiro

(6) Sara Bejlek vs Polona Hercog

Timea Babos vs (WC) Ipek Oz

(WC) Cagla Buyukakcay vs Tara Wurth

Sinja Kraus vs (4) Irina-Camelia Begu

(8) Fiona Ferro vs Zeynep Sonmez

Ella Seidel vs Jana Fett

Qualifier vs Moyuka Uchijima

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (2) Darja Semenistaja