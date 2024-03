WTA 125 Antalya: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Al via Camilla Rosatello

WTA 125 Antalya – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Elena-Gabriela Ruse vs Andreea Mitu

(WC) Berfu Cengiz vs (6) Julia Avdeeva

(2) Veronika Erjavec vs Cristina Dinu

Camilla Rosatello vs (7) Tena Lukas

(3) Miriam Bulgaru vs Nastasja Schunk

Leyre Romero Gormaz vs (8) Lucija Ciric Bagaric

(4) Katarzyna Kawa vs Vera Zvonareva

(WC) Irem Kurt vs (5) Carole Monnet

Centre – ore 09:00

Berfu Cengiz vs (6) Julia Avdeeva Inizio 09:00

(4) Katarzyna Kawa vs Vera Zvonareva

Court 1 – ore 09:00

(1) Elena-Gabriela Ruse vs Andreea Mitu Inizio 09:00

(2) Veronika Erjavec vs Cristina Dinu

Court 3 – ore 09:00

(3) Miriam Bulgaru vs Nastasja Schunk Inizio 09:00

Irem Kurt vs (5) Carole Monnet Non prima 10:30

Court 5 – ore 09:00

Leyre Romero Gormaz vs (8) Lucija Ciric Bagaric Inizio 09:00

Camilla Rosatello vs (7) Tena Lukas