Matteo Arnaldi accede al secondo turno nel 1000 di Miami. Out all’esordio Elisabetta Cocciaretto contro Naomi Osaka e Martina Trevisan che si è ritirata nel secondo set (Video sintesi delle partite)

Matteo Arnaldi ha disputato un match solido nel primo turno del torneo Masters 1000 di Miami, superando il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 6-4. Il tennista sanremese ha mostrato un gioco consistente, non concedendo alcuna palla break e vincendo il 93% dei punti con la prima di servizio.

Nel primo set, Arnaldi ha ottenuto il break decisivo nel secondo gioco e, dopo aver mancato tre opportunità per il doppio break sul 3-0, ha chiuso la frazione per 6-3 con un ace sulla palla set. Nel secondo parziale, l’italiano ha piazzato il break decisivo sul 2-2 e, dopo aver fallito un match point sul servizio dell’avversario sul 5-3, 30-40, ha concluso la partita nel gioco successivo, tenendo a zero il proprio turno di battuta per il 6-4 finale.

Grazie a questa vittoria, Matteo Arnaldi si è guadagnato l’accesso al secondo turno, dove affronterà il kazako Alexander “Sascha” Bublik. Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori.

La prestazione di Arnaldi a Miami conferma il suo crescente valore nel circuito ATP, dimostrando solidità nel gioco e capacità di gestire i momenti chiave dell’incontro. Il giovane tennista italiano cercherà ora di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo americano, consapevole delle proprie potenzialità e determinato a dare il massimo contro ogni avversario.

ATP Miami Arthur Fils Arthur Fils 3 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 ace 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Fils (🇫🇷) vs Arnaldi (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 250 vs 324

– Aces: 1 vs 5

– Double Faults: 1 vs 1

– First Serve: 42/71 (59%) vs 29/49 (59%)

– 1st Serve Points Won: 30/42 (71%) vs 27/29 (93%)

– 2nd Serve Points Won: 12/29 (41%) vs 14/20 (70%)

– Break Points Saved: 8/10 (80%) vs 0/0 (0%)

– Service Games Played: 9 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 2/29 (7%) vs 12/42 (29%)

– 2nd Serve Return Points Won: 6/20 (30%) vs 17/29 (59%)

– Break Points Converted: 0/0 (0%) vs 2/10 (20%)

– Return Games Played: 9 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 7/14 (50%) vs 8/11 (73%)

– Winners: 10 vs 13

– Unforced Errors: 18 vs 9

– Service Points Won: 42/71 (59%) vs 41/49 (84%)

– Return Points Won: 8/49 (16%) vs 29/71 (41%)

– Total Points Won: 50/120 (42%) vs 70/120 (58%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 214 km/h (132 mph) vs 208 km/h (129 mph)

– 1st Serve Average Speed: 193 km/h (119 mph) vs 185 km/h (114 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 167 km/h (103 mph) vs 162 km/h (100 mph)

Elisabetta Cocciaretto, reduce dalla vittoria del suo terzo titolo WTA 125 a Charleston, ha ceduto al primo turno del Miami Open contro la giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. La 23enne di Fermo, attualmente numero 51 del ranking, ha lottato fino all’ultimo contro la ex numero uno del mondo, rientrata nel circuito a gennaio dopo la maternità.

Nel primo set, un solo break nel secondo gioco ha fatto la differenza, nonostante Cocciaretto abbia annullato quattro palle break nel sesto gioco. Nella seconda frazione, l’azzurra ha subito un break a zero nel quinto gioco, risultato poi decisivo per le sorti del match.

Osaka si è dimostrata solida al servizio, mettendo a segno 6 ace (l’ultimo proprio sul match-point) e commettendo solo due doppi falli. Nonostante una percentuale non eccezionale di prime in campo (40,8%), la giapponese ha conquistato l’85% dei punti con la prima e il 79,3% con la seconda, non concedendo nessuna palla break all’avversaria. Il bilancio finale vede Osaka con 23 vincenti e 29 errori gratuiti, mentre Cocciaretto ha messo a referto 13 vincenti e 29 gratuiti.

Al secondo turno, Naomi Osaka affronterà l’ucraina Elina Svitolina, numero 17 del ranking e 15esima testa di serie del torneo, in una sfida tra due “mamme in carriera.

WTA Miami Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 3 4 0 Naomi Osaka • Naomi Osaka 0 6 6 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Naomi Osaka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-40 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Martina Trevisan, n.61 del ranking WTA, non è riuscita a completare il suo match d’esordio nel primo turno del torneo WTA 1000 di Miami. La 30enne mancina di Firenze, già protagonista fino ai quarti nella scorsa edizione, è scesa in campo con la coscia destra visibilmente fasciata, lasciando intuire condizioni fisiche non ottimali.

L’avversaria di Trevisan, la mancina australiana Storm Hunter, n.122 del ranking e promossa dalle qualificazioni, si è imposta con il punteggio di 6-3, 3-0 in appena tre quarti d’ora di gioco, prima del ritiro dell’azzurra.

Nel primo set, Trevisan ha subito un break nel secondo gioco, senza riuscire a recuperare lo svantaggio. All’inizio della seconda frazione, con evidenti difficoltà negli spostamenti, l’italiana ha perso 12 dei 15 punti giocati e ha ceduto per due volte il servizio, decidendo infine di ritirarsi sul punteggio di 3-0 in favore dell’avversaria.

Per Trevisan si tratta della seconda sconfitta stagionale contro Hunter, che l’aveva già battuta al primo turno delle qualificazioni a Dubai. L’australiana, grande specialista del doppio, affronterà al secondo turno la statunitense Emma Navarro, n.20 del ranking e 20esima testa di serie, una delle giocatrici più in forma in questo avvio di stagione.

Nonostante il ritiro, resta l’ottima prestazione di Martina Trevisan nella scorsa edizione del torneo di Miami, dove aveva raggiunto i quarti di finale prima di cedere a Elena Rybakina. La tennista italiana, che perderà almeno 19 posti scivolando al n.80 WTA, cercherà ora di recuperare la migliore condizione fisica per affrontare al meglio i prossimi impegni della stagione.

WTA Miami Storm Hunter Storm Hunter 0 6 3 Martina Trevisan • Martina Trevisan 0 3 0 Vincitore: Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Martina Trevisan 3-0 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi