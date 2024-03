Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno del “Miami Open” con qualche rimpianto

Lucia Bronzetti, n.49 del ranking WTA, è stata eliminata al primo turno del “Miami Open”, quarto WTA 1000 stagionale, in corso sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium in Florida. La 25enne di Villa Verucchio ha lottato per oltre due ore prima di cedere con il punteggio di 36 63 64 alla mancina statunitense Taylor Townsend, n.72 WTA, proveniente dalle qualificazioni.

Nel primo set, Bronzetti è riuscita a strappare il servizio all’avversaria nell’ottavo gioco (dal 40 a 0), chiudendo poi sul 6-3 con una solida prima di servizio. L’azzurra ha iniziato bene anche il secondo parziale, portandosi sul 2-0 grazie ad un break ottenuto in apertura. Tuttavia, Townsend ha poi infilato una serie di cinque giochi consecutivi, approfittando anche di un calo di concentrazione della romagnola, per chiudere il set sul 6-3.

Nella frazione decisiva, Bronzetti ha subito il break nel quinto gioco, con la statunitense che si è portata poi sul 4-2. Nonostante i tentativi di recuperare dell’italiana, Townsend ha mantenuto il vantaggio con facilità sui propri turni di battuta, chiudendo il match sul 6-4 (dopo aver tenuto a 0 il turno di servizio nell’ultimo game dell’incontro), con un diritto in rete della Bronzetti sulla palla match.

Per la 27enne di Chicago si tratta di una vittoria significativa, considerando che nel 2017 aveva raggiunto il terzo turno del torneo partendo dalle qualificazioni. Lucia Bronzetti, invece, saluta subito il “Miami Open”, dove lo scorso anno aveva raggiunto gli ottavi di finale, venendo fermata da Saville nonostante un match-point a disposizione.

WTA Miami Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 3 4 Taylor Townsend Taylor Townsend 3 6 6 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Marco Rossi