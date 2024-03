Masters 1000 Miami: Il possibile cammino di Alcaraz e Sinner nel torneo e gli incontri di primo turno più interessanti

📺❤️ LiveTennis Youtube – Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale



Jannik Sinner cerca di ritrovare la sua migliore forma dopo l’inciampo in California contro Alcaraz e si presenta al Miami Open 2024 come attuale finalista. L’italiano non dovrebbe risentire, in termini di fiducia, di quella sconfitta e cercherà di imporre la sua autorità per arricchire il suo palmarès. Non sarà facile vista la qualità degli avversari che potrebbe incontrare.

– Possibili avversari di Jannik Sinner 🇮🇹 al Miami Open 2024

R1: Bye

R2: Pedro Cachín 🇦🇷 / Qualificato

R3: Tallon Griekspoor 🇳🇱 / Michael Michelsen 🇺🇸

R4: Frances Tiafoe 🇺🇸 / Tommy Paul 🇺🇸

QF: Andrey Rublev 🇷🇺 / Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

SF: Daniil Medvedev 🇷🇺 / Casper Ruud 🇳🇴

F: Carlos Alcaraz 🇪🇸 / Alexander Zverev 🇩🇪

Carlos Alcaraz, galvanizzato dal successo in California, approda al Miami Open 2024 con la speranza di conquistare un Sunshine Double che entrerebbe nella storia. Per realizzare un impresa del genere, avrà bisogno di notevole resistenza fisica e mentale, soprattutto considerando gli avversari di rilievo che potrebbe incontrare.

Possibili avversari di Carlos Alcaraz 🇪🇸 al Miami Open 2024

R1: Bye

R2: Aleksandar Vukic 🇦🇺 / Roberto Carballés Baena 🇪🇸

R3: Borna Coric 🇭🇷 / Gaël Monfils 🇫🇷

R4: Ben Shelton 🇺🇸 / Lorenzo Musetti 🇮🇹

QF: Hubert Hurkacz 🇵🇱 / Grigor Dimitrov 🇧🇬

SF: Alexander Zverev 🇩🇪 / Holger Rune 🇩🇰

F: Jannik Sinner 🇮🇹 / Daniil Medvedev 🇷🇺

Il sorteggio del tabellone maschile del Miami Open 2024 ha dato vita a incontri ricchi di fascino fin dal primo turno. Il ritorno alla competizione di giocatori come Matteo Berrettini o Kei Nishikori genera un’ampia attesa mediatica, così come l’opportunità di vedere giovani promesse cercare di farsi strada nell’élite del tennis mondiale. Ecco gli incontri più attesi del primo turno secondo noi.

🇺🇸 Gli incontri più interessanti del primo turno

Gael Monfils 🇫🇷 vs Dusan Lajovic 🇷🇸

Martín Landaluce 🇪🇸 vs Jaume Munar 🇪🇸

Lorenzo Sonego 🇮🇹 vs Daniel Evans 🇬🇧

Kei Nishikori 🇯🇵 vs Sebastian Ofner 🇦🇹

Juncheng Shang 🇨🇳 vs Miomir Kecmanovic 🇷🇸

Jordan Thompson 🇦🇺 vs Nuno Borges 🇵🇹

Tomas Machac 🇨🇿 vs Darwin Blanch 🇺🇸

Andy Murray 🇬🇧 vs Matteo Berrettini 🇮🇹

Arthur Fils 🇫🇷 vs Matteo Arnaldi 🇮🇹

Denis Shapovalov 🇨🇦 vs Luciano Darderi 🇮🇹

Martin Damm 🇺🇸 vs Zhizhen Zhang 🇨🇳





Marco Rossi