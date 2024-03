ITF Maribor e Alaminos-Larnaca: I Main Draw

ITF MARIBOR(Slo 75k cemento indoor)

[1] Olivia Gadecki vs Nikola Bartunkova

Ya Yi Yang vs Dominika Salkova

Ekaterina Maklakova vs Veronika Erjavec

Antonia Ruzic vs [8] Viktoria Hruncakova

[4] Kimberly Birrell vs Mariam Bolkvadze

Aneta Kucmova vs En Shuo Liang

Elena Gabriela Ruse vs Kathinka Von deichmann

Elena Pridankina vs [5] Celine Naef

[6] Gabriela Knutson vs Polina Kudermetova

Francisca Jorge vs Yuriko Lily Miyazaki

Pia Lovric vs Eudice Chong

Polona Hercog vs [3] Timea Babos

[7] Valeria Savinykh vs Anna Rogers

Anastasia Tikhonova vs Talia Gibson

Silvia Ambrosio vs Himeno Sakatsume

Ela Nala Milic vs [2] Jessika Ponchet

[1] Ella Seidelvs Lois BoissonAnastasiya Konstantinovna Sobolevavs TBDGergana Topalovavs Emma Fulvia WiesenfeldFrancesca Curmivs [7] Cristina Dinu

[3] Carole Monnet vs Dimitra Pavlou

Ilinca Dalina Amariei vs Hanne Vandewinkel

Andreea Prisacariu vs TBD

Maja Chwalinska vs [5] Lucija Ciric bagaric

[6] Andreea Mitu vs Kristina Mladenovic

Vera Zvonareva vs TBD

Despina Papamichail vs TBD

[4] Tena Lukas vs TBD

[8] Lina Gjorcheska vs Irene Burillo escorihuela

TBD vs TBD

Maria Siopacha vs Celine Simunyu

[2] Noma Noha akugue vs TBD