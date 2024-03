Carlos Alcaraz: Dalla difesa del ditolo a Indian Wells alla riscoperta di sé stesso. La conferenza stampa di Alcaraz e Medvedev. il russo nel tiebreak “il tennis è una mer.. Alcaraz e Sinner vinceranno molti tornei del Grand Slam” (con il video della partita e la conferenza stampa)

Carlos Alcaraz lascia il deserto californiano con un trofeo in più e una fiducia rinnovata. Nonostante i dubbi iniziali legati a una preoccupazione per il suo inizio anno non troppo brillante, Alcaraz ha trionfato al Masters 1000 di Indian Wells 2024, difendendo con successo il titolo contro Daniil Medvedev.

“Difendere un titolo non è mai semplice, specialmente quando si tratta di un Masters 1000”, afferma Carlitos di fronte alla stampa a Indian Wells. “Sono veramente felice di aver espresso un ottimo tennis in questo torneo. Questo è un luogo molto speciale per me. Sono contentissimo di essere riuscito a difendere il titolo qui a Indian Wells. Ho imparato che puoi superare qualsiasi problema, non importa quale sia. Se credi in te stesso, hai una squadra eccellente attorno e lavori duro, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Questa è la lezione più preziosa che porto con me da questo torneo”.

Nove mesi dopo l’ultimo trofeo

“È difficile esprimere a parole ciò che ho passato in questi mesi complicati. Diciamo che ho faticato a ritrovare me stesso negli ultimi due mesi. Non mi divertivo più come prima, non ero più me stesso, quindi è stato difficile. Sollevare questo trofeo ha un significato enorme per me, perché ho superato i problemi psicologici, molti problemi anche fisici. È stato speciale per questo, non perché non avevo vinto un trofeo da Wimbledon. Non è importante, conta il sentimento. Non importa vincere o meno tornei. Conta godersi il tennis ogni volta che entro in campo. È l’unico aspetto che conta. Per questo sono veramente felice, mi sono ritrovato in questo torneo”, confessa Carlitos.

È stato un periodo veramente difficile dopo Wimbledon. Non riuscivo a trovare il mio stile, il mio gioco, ma comunque mi sono goduto il tour americano. A Pechino e a Shanghái mi è andata piuttosto bene. Non giocavo al meglio, ma ero felice. La mia famiglia e il mio team, le persone vicine a me, mi dicevano che non sorridevo più come prima sul campo. Sono stati momenti complicati”.

Sono davvero felice. Ovviamente, significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro in poco tempo. Abbiamo fatto le cose giuste con il mio team. Continuo a imparare dagli altri giocatori, su come affrontare stili diversi. Molte volte devi adattare il tuo gioco. Cerco di concentrarmi su me stesso nelle partite. Mi piace sapere che creo problemi agli avversari.

La creatività in campo

“Cerco di realizzare quel tipo di punti, mi danno una motivazione in più. Questo è ciò che cerco, punti incredibili, spettacolari, che mi aiutano a continuare a mostrare un ottimo tennis. Credo che sia bello per lo sport, per attirare nuovi spettatori. Dico sempre che gioco meglio con il sorriso sul viso. In quei punti, vinca o perda, sorrido sempre. Mi aiutano a migliorare il mio gioco. Non so se si tratta di anticipo o velocità, è una combinazione di entrambe”.

Daniil Medvedev ha condiviso con la stampa le possibili ragioni della sua flessione nel secondo set della finale di Indian Wells 2024 contro Carlos Alcaraz. Il russo ha esposto le sue potenziali debolezze di fronte allo spagnolo, oltre ad analizzare gli aspetti del tennis che meno gradisce.

È soddisfatto del risultato?

“Sì, è stato fantastico. È un luogo complicato dove giocare a tennis, le palle volano un po’, il servizio non conta tanto, e quando succede di solito non gioco troppo bene. Sono molto contento di queste due settimane. Non ho rimpianti. Possiamo parlare di alcuni colpi, ma in generale, il match non è stato cattivo. Lui sta giocando bene. Ha saputo alzare il suo livello nel primo set. Ho cercato di restare in partita per prenderlo, ma alla fine mi sono sgonfiato. Il risultato non è quello che speravo, ma è giusto. L’ultima volta che sono stato in finale a Indian Wells, ho vinto a Miami, quindi spero di ripetermi”, spiega il russo in conferenza stampa.

La fiducia in sé stesso

“È una questione complessa. Come termina una partita del genere, ti chiedi sempre se avresti potuto fare di meglio. Non vuoi perdere fiducia in te stesso. Credo di non averlo fatto. Ci sono molti incontri nella mia carriera dove, dopo aver perso il primo set al tiebreak, ho vinto la partita. Lui ha saputo giocare sempre meglio, con più passanti. Non sento di aver fatto nulla di troppo sbagliato. A mio parere, lui ha alzato ancora il suo livello e io mi sono stancato sia fisicamente che mentalmente. Ha sfruttato la situazione e per questo è stato un 6-1. Non si sa mai. Una partita di tennis si divide in molte parti. Forse ho smesso di credere un po’ dopo aver perso il primo set, ma spero che la prossima volta vada meglio”.

Le sue parole nel tiebreak: “Il tennis è una m****”**

“A mio avviso, ci sono alcune cose nel tennis che sono diventate obsolete. L’ho sempre detto. Ad esempio, ora non ci sono più i giudici di linea. So che la palla era buona, volevo solo vederla. Mostri la traccia velocemente e basta. Potrebbero mostrarmela sullo stesso tablet. Siamo nel 2024, mandiamo navi nello spazio. Per me è inspiegabile che, su una superficie dura, la palla tocchi la linea e rimbalzi diversamente nel tiebreak. Usa semplicemente la stessa vernice usata sul resto del campo. Cambierei il fatto che puoi chiedere la palla al servizio anche se perdi in uno scambio lungo. Se era fuori e il giudice non lo ha visto, il punto dovrebbe essere rigiocato. Ci sono molti dettagli sul tennis, ma questo è davvero esagerato. Amo il tennis, continuerò a giocarlo, ma quando non sei felice, a volte dici sciocchezze”, riconosce lo stesso Daniil.

Aspettative su Carlos Alcaraz

“È un grande campione. Può esserci una nuova promessa, qualcuno come Luca Nardi, che arriva e ottiene grandi vittorie, non si sa mai. Ma per ora Carlos e Jannik sono quelli che lottano per vincere quanti più tornei possibile. C’è sempre un dibattito su se vinceranno 9, 10 o 12 Grand Slam, una cosa incredibile, ma chissà. Magari a 30 anni, Carlos dirà che è stanco del tennis e si ritira, oppure potrebbe continuare fino a 45 anni. Sono sicuro che Carlos e Jannik vinceranno molti Grand Slam. Spero di provare a batterli finché giocherò”.





