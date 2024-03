Masters 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri ai nastri di partenza

Masters 1000 Miami – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Seyboth Wild, Thiago vs Dzumhur, Damir

Grenier, Hugo vs (14) Kokkinakis, Thanasi

(2) Nishioka, Yoshihito vs Ymer, Elias

Nava, Emilio vs (17) Halys, Quentin

(3) Cazaux, Arthur vs Mayot, Harold

Mochizuki, Shintaro vs (19) Goffin, David

(4) Mensik, Jakub vs Nardi, Luca

Klein, Lukas vs (18) Paire, Benoit

(5) Rinderknech, Arthur vs (WC) Bicknell, Blaise

Svajda, Zachary vs (22) Schwartzman, Diego

(6) Gaston, Hugo vs (WC) Wong, Coleman

Diallo, Gabriel vs (16) Nagal, Sumit

(7) Garin, Cristian vs Vacherot, Valentin

Vavassori, Andrea vs (23) Ajdukovic, Duje

(8) Martinez, Pedro vs (WC) Blockx, Alexander

Walton, Adam vs (20) Monteiro, Thiago

(9) Kovacevic, Aleksandar vs Kypson, Patrick

Meligeni Alves, Felipe vs (24) Bergs, Zizou

(10) Nakashima, Brandon vs Mmoh, Michael

Atmane, Terence vs (15) Lestienne, Constant

(11) Wolf, J.J. vs (WC) Spizzirri, Eliot

(WC) Sakamoto, Rei vs (21) Kopriva, Vit

(12) Rodionov, Jurij vs Virtanen, Otto

Hassan, Benjamin vs (13) Bautista Agut, Roberto

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] J.J. Wolf vs [WC] Eliot Spizzirri

2. [9] Aleksandar Kovacevic vs Patrick Kypson

3. [10] Brandon Nakashima vs Michael Mmoh

4. Zachary Svajda vs [22] Diego Schwartzman

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Tamara Korpatsch vs [22] Maria Timofeeva

2. [1] Anna Karolina Schmiedlova vs Rebecca Sramkova

3. Benjamin Hassan vs [13] Roberto Bautista Agut

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Nadia Podoroska vs [13] Camila Osorio

2. [9] Laura Siegemund vs Darja Semenistaja

3. Lukas Klein vs [18] Benoit Paire

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Hugo Gaston vs [WC] Coleman Wong

2. Felipe Meligeni Alves vs [24] Zizou Bergs

3. [7] Cristian Garin vs Valentin Vacherot

4. Emilio Nava vs [17] Quentin Halys

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Pedro Martinez vs [WC] Alexander Blockx

2. Hugo Grenier vs [14] Thanasi Kokkinakis

3. [3] Arthur Cazaux vs Harold Mayot

4. [12] Jurij Rodionov vs Otto Virtanen

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Rei Sakamoto vs [21] Vit Kopriva

2. [1] Thiago Seyboth Wild vs Damir Dzumhur

3. Shintaro Mochizuki vs [19] David Goffin

4. [2] Yoshihito Nishioka vs Elias Ymer

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Oceane Dodin vs [15] Clara Tauson

2. Emiliana Arango vs [WC] Alexandra Eala

3. [12] Harriet Dart vs [19] Maria Lourdes Carle

4. [5] Arthur Rinderknech vs [WC] Blaise Bicknell

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gabriel Diallo vs [16] Sumit Nagal

2. Adam Walton vs [20] Thiago Monteiro

3. Andrea Vavassori vs [23] Duje Ajdukovic

4. Terence Atmane vs [15] Constant Lestienne