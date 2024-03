Iga Swiatek trionfa ad Indian Wells: Un dominio incontestabile (sintesi video della finale)

Iga Swiatek continua a non dare tregua alle sue avversarie, insistendo nel dimostrare al mondo intero che ogni sua sconfitta è soltanto un caso isolato, un incentivo per ristabilire l’ordine con una vittoria. La giovane polacca è campionessa del torneo WTA 1000 di Indian Wells 2024, dopo una prestazione stellare contro Maria Sakkari in finale, imponendosi con un netto 6-4, 6-0.

“Simply the best”, cantava Tina Turner decenni fa, e il suo ritornello si adatta perfettamente a ciò che Iga Swiatek suggerisce a chiunque si lasci coinvolgere dall’emozionante avventura di vederla giocare. Dotata di una tecnica fuori dal comune, ambizione a volontà e una maturità tattica ed emotiva sorprendente per la sua età, a soli 22 anni, Swiatek si impegna a dimostrare di essere sulla strada per entrare nella storia del tennis e merita di essere seguita nel suo percorso. Campionessa a Indian Wells 2024, con la fiducia alle stelle, sembra non avere limiti nel suo continui successi. Di nuovo, si conferma la migliore. 19 esimo titolo in carriera per la polacca che ricordiamo in carriera ha già vinto 4 tornei dello Slam e una WTA Finals.

Le aspettative erano altissime per vedere se Sakkari sarebbe stata capace di imporre il suo ritmo intenso dal fondo campo, con colpi profondi e consistenza, capacità che l’hanno vista sbaragliare importanti rivali durante il torneo. Iga ha iniziato il primo set a pieno regime, distanziando la rivale nel punteggio, ma la tennista greca ha trovato uno spiraglio per rientrare, con intelligenti variazioni di altezza e ottimi colpi. Ha equilibrato il punteggio e il livello di gioco, ma nel decimo gioco, Swiatek ha messo a segno il break decisivo vincendo la frazione per 6 a 4.

Swiatek ha saputo adattarsi perfettamente ai tentativi tattici di Sakkari di metterla in difficoltà, dimostrando una resistenza e una capacità di lettura del gioco notevoli. L’impatto morale di questo cambio di direzione è stato devastante nel secondo set: Maria ha perso fiducia in sé stessa, venendo travolta da un vero e proprio uragano di tennis che l’ha relegata praticamente ad una comparsa. Senza argomenti validi a disposizione, Sakkari si è dovuta arrendere di fronte all’indiscutibile superiorità della polacca, che ha dominato la finale mostrando un livello di gioco ottimo.

Una volta ancora, Iga Swiatek esibisce quella soverchiante sensazione di potere, lasciando intendere che la sua unica avversaria, o quantomeno la più pericolosa, sia lei stessa. Nessuno al momento, dotato di sano giudizio, metterebbe in discussione la supremazia di una delle tenniste più dominanti della storia a una così giovane età, con ampi margini di crescita davanti a sé. Il titolo di Indian Wells 2024 si aggiunge al suo palmarès, anticipando una carriera che promette di essere ricca di ulteriori trionfi.

WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Maria Sakkari [9] • Maria Sakkari [9] 0 4 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico