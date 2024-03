Challenger Assuncion: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. Mager e Weis nel Md

Challenger Assuncion – Tabellone Principale – terra

(1) Varillas, Juan Pablo vs (WC) Prado Angelo, Juan Carlos

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Bueno, Gonzalo

Gomez, Federico Agustin vs (5) Oliveira, Goncalo

(3) Dellien, Hugo vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Qualifier vs Weis, Alexander

Sanchez Jover, Carlos vs Sakamoto, Pedro

Qualifier vs (8) Heide, Gustavo

(6) Blancaneaux, Geoffrey vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Luz, Orlando vs Draxl, Liam

Guillen Meza, Alvaro vs Fonseca, Joao

(WC) Escurra Isnardi, Hernando Jose vs (4) Olivieri, Genaro Alberto

(7) Couacaud, Enzo vs Qualifier

Mager, Gianluca vs Sekulic, Philip

Olivo, Renzo vs (WC) Vallejo, Adolfo Daniel

Collarini, Andrea vs (2) Burruchaga, Roman Andres

(1) Torres, Juan Bautistavs (Alt) Zeballos, Federico(WC) Gonzalez Benitez, Federico Gastonvs (8) Statham, Rubin

(2) Villanueva, Gonzalo vs Carou, Ignacio

Kiger, Mac vs (11) Huertas del Pino, Conner

(3) Cukierman, Daniel vs (WC) Drozdowski, Thiago

Romboli, Fernando vs (12) Otegui, Juan Bautista

(4/Alt) Aboian, Valerio vs (WC) Frutos Alonso, Alvaro

(WC) Vergara Del Puerto, Martin Antonio vs (7) Uchida, Kaichi

(5) Zanellato, Nicolas vs (Alt) Ingildsen, Johannes

Zormann, Marcelo vs (9) Leite, Wilson

(6) Rodriguez, Lorenzo Joaquin vs Nunez, Daniel Antonio

(Alt) Camargo Lima, Enzo vs (10) Kestelboim, Mariano

1. [4/Alt] Valerio Aboianvs [WC] Alvaro Frutos Alonso2. [WC] Martin Antonio Vergara Del Puertovs [7] Kaichi Uchida3. [3] Daniel Cukiermanvs [WC] Thiago Drozdowski4. [1] Juan Bautista Torresvs [Alt] Federico Zeballos

Cancha 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 16:00)

1. [Alt] Enzo Camargo Lima vs [10] Mariano Kestelboim

2. Mac Kiger vs [11] Conner Huertas del Pino

3. [WC] Federico Gaston Gonzalez Benitez vs [8] Rubin Statham

4. Fernando Romboli vs [12] Juan Bautista Otegui

Cancha 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 16:00)

1. [6] Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Daniel Antonio Nunez

2. [2] Gonzalo Villanueva vs Ignacio Carou

3. [5] Nicolas Zanellato vs [Alt] Johannes Ingildsen

4. Marcelo Zormann vs [9] Wilson Leite