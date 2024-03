WTA 1000 Miami: Il Tabellone di qualificazione con il programma di domani. Presenza di Sara Errani

WTA 1000 Miami – Tabellone Qualificazione – hard

Court 1 – ore 16:00

(4) Bernarda Pera vs Sayaka Ishii Inizio 16:00

(3) Taylor Townsend vs Laura Pigossi

(9) Laura Siegemund vs Robin Montgomery

(11) Yanina Wickmayer vs Alycia Parks

Court 7 – ore 16:00

McCartney Kessler vs (13) Camila Osorio Inizio 16:00

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs Anna Bondar

Claire Liu vs (16) Kamilla Rakhimova

Storm Hunter vs (23) Alizé Cornet Non prima 21:00

Court 5 – ore 16:00

(2) Tamara Korpatsch vs Mai Hontama Inizio 16:00

(10) Kayla Day vs Emiliana Arango

Katie Volynets vs (21) Renata Zarazua

(6) Greet Minnen vs Su-Wei Hsieh Non prima 21:00

Court 2 – ore 16:00

(8) Oceane Dodin vs Heather Watson Inizio 16:00

Jessica Bouzas Maneiro vs (14) Emina Bektas

Alexandra Eala vs (20) Sara Errani Non prima 20:00

Court 3 – ore 16:00

(7) Nadia Podoroska vs Julia Riera Inizio 16:00

Tamara Zidansek vs (15) Clara Tauson

(5) Nao Hibino vs Jule Niemeier

Court 6 – ore 16:00

Aleksandra Krunic vs (18) Aliaksandra Sasnovich Inizio 16:00

Rebecca Sramkova vs (17) Rebeka Masarova

(12) Harriet Dart vs Ena Koike

Court 4 – ore 16:00

Marina Bassols Ribera vs (22) Maria Timofeeva Inizio 16:00

Darja Semenistaja vs (24) Arina Rodionova

Victoria Jimenez Kasintseva vs (19) Maria Lourdes Carle