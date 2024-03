Challenger Zadar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Otto azzurri tra Md e Quali

Challenger Zadar – Tabellone Principale – terra

(1) Thiem, Dominic vs (WC) Krajinovic, Filip

Qualifier vs Neumayer, Lukas

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Vrbensky, Michael vs (5) Prizmic, Dino

(3) Piros, Zsombor vs (Alt) Michalski, Daniel

Kovalik, Jozef vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs Bonadio, Riccardo

(WC) Serdarusic, Nino vs (7) Martineau, Matteo

(6) Travaglia, Stefano vs Tabur, Clement

Qualifier vs Dalla Valle, Enrico

Guinard, Manuel vs Andreev, Adrian

(WC) Dodig, Matej vs (4) Misolic, Filip

(8) Fatic, Nerman vs Kuzmanov, Dimitar

Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Novak, Dennis vs Skatov, Timofey

Giannessi, Alessandro vs (2) Moutet, Corentin

(1) Erhard, Mathysvs Giacomini, LucaMilev, Yanakivs (9) Picchione, Andrea

(2) Vanshelboim, Eric vs (WC) Puntaric, Nikola

(PR) Milojevic, Nikola vs (12) Furness, Evan

(3) Krutykh, Oleksii vs (Alt) Schnaitter, Jakob

(Alt) Basic, Mirza vs (10) Perez Contri, Sergi

(4) Kopp, Sandro vs (WC) Simundza, Josip

(Alt) Brunclik, Petr vs (11) Popovic, Stefan

(5) Forejtek, Jonas vs (WC) Jakic, Marino

(Alt) Wallner, Mark vs (7) Rottoli, Lorenzo

(6) Dellavedova, Matthew vs (PR) Nikles, Johan

(WC) Rohseano, Lukas vs (8) Gea, Arthur

1. [PR] Nikola Milojevicvs [12] Evan Furness2. [Alt] Mirza Basicvs [10] Sergi Perez Contri3. [Alt] Petr Brunclikvs [11] Stefan Popovic4. [4] Sandro Koppvs [WC] Josip Simundza

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Jonas Forejtek vs [WC] Marino Jakic

2. [Alt] Mark Wallner vs [7] Lorenzo Rottoli

3. [3] Oleksii Krutykh vs [Alt] Jakob Schnaitter

4. [1] Mathys Erhard vs Luca Giacomini

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Eric Vanshelboim vs [WC] Nikola Puntaric

2. [6] Matthew Dellavedova vs [PR] Johan Nikles

3. [WC] Lukas Rohseano vs [8] Arthur Gea

4. Yanaki Milev vs [9] Andrea Picchione