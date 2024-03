Ufficiale: Djokovic salta il Miami Open

Dopo le voci arrivate dal collega Ozmo, ecco l’ ufficialità: Novak Djokovic non giocherà il Miami Open. L’ha pubblicato il serbo con un messaggio social che riportiamo

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 16, 2024