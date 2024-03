Berrettini completa una bella rimonta al Challenger di Phoenix ed è ai quarti di finale. Stasera ancora possibile doppio turno per lui (Sintesi video della partita)

Nel Challenger 175 di Phoenix, Matteo Berrettini ha messo in mostra la sua resistenza e il suo talento, compiendo una rimonta notevole contro Arthur Cazaux. Il match, ripreso dopo un’interruzione dovuta alla pioggia, ha visto Berrettini sovvertire le aspettative, vincendo con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5. Questa vittoria non solo gli ha garantito l’accesso ai quarti di finale ma ha anche inviato un messaggio sulla sua forma attuale nel circuito.

Il match aveva avuto un inizio difficile per il romano, che nel primo set aveva trovato scarse opportunità di mettere pressione all’avversario, cedendo il parziale a causa di un game perso a zero. Tuttavia, la reazione di Berrettini al rientro sul campo il giorno dopo è stata immediata e decisiva. Con un gioco che ha miscelato abilmente difesa e attacco, Berrettini ha ribaltato il match nel secondo set, dimostrando una superiorità netta che lo ha portato a vincere per 6-1, nonostante un’altra breve interruzione per pioggia.

Il terzo set ha visto Berrettini mantenere l’inerzia, conquistando un break precoce. Nonostante un momento di difficoltà, che ha permesso a Cazaux di rientrare in partita e portarsi a un passo dalla vittoria, Berrettini ha dimostrato carattere e determinazione. Dal 3-5 nel set decisivo, ha annullato le opportunità del suo avversario e, sfruttando alcune scelte tattiche azzardate da parte di Cazaux, è riuscito a compiere una bella rimonta, chiudendo il match a suo favore per 7 a 5 senza concedere palle match.

Oltre alla vittoria, ciò che emerge da questa partita è la capacità di Berrettini di mantenere la calma nei momenti critici e di sfruttare ogni opportunità. La sua prestazione è un segnale incoraggiante dopo il ritorno in campo, segnando un percorso positivo che si spera continui nei prossimi incontri.

Ai quarti di finale, Berrettini affronterà un altro francese, Terence Atmane.

Dichiara l’azzurro alla fine della partita: “Match incredibile, ci sono voluti due giorni. Sono davvero felice di aver vinto. Sono molto contento di essere qui, di giocare e di godermi il tempo che passo sul campo. Proverò ad andare ancora avanti, a fare meglio“.

CENTER COURT – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Matteo Berrettini vs [Q] Terence Atmane

2. [5] Nuno Borges vs Luca Van Assche (non prima ore: 22:00)

3. [7] Aleksandar Vukic OR [Alt] Quentin Halys vs [WC] Matteo Berrettini OR [Q] Terence Atmane

COURT 2 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [7] Aleksandar Vukic vs [Alt] Quentin Halys

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Mitchell Krueger / Denis Kudla (non prima ore: 21:00)

3. Rinky Hijikata / Henry Patten vs [2] Fabrice Martin / Hugo Nys

4. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul OR [WC] Mitchell Krueger / Denis Kudla vs [3] Julian Cash / Robert Galloway (non prima ore: 23:00)

ATP Phoenix Arthur Cazaux [8] Arthur Cazaux [8] 6 1 5 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A ace 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 ace 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Cazaux 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Cazaux vs Berrettini (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 226 vs 261

– Aces: 5 vs 3

– Double Faults: 2 vs 4

– First Serve: 46/92 (50%) vs 42/72 (58%)

– 1st Serve Points Won: 27/46 (59%) vs 30/42 (71%)

– 2nd Serve Points Won: 24/46 (52%) vs 16/30 (53%)

– Break Points Saved: 7/12 (58%) vs 1/4 (25%)

– Service Games Played: 14 vs 14

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 12/42 (29%) vs 19/46 (41%)

– 2nd Serve Return Points Won: 14/30 (47%) vs 22/46 (48%)

– Break Points Converted: 3/4 (75%) vs 5/12 (42%)

– Return Games Played: 14 vs 14

**POINT STATS:**

– Net Points Won: — (not provided)

– Winners: — (not provided)

– Unforced Errors: — (not provided)

– Service Points Won: 51/92 (55%) vs 46/72 (64%)

– Return Points Won: 26/72 (36%) vs 41/92 (45%)

– Total Points Won: 77/164 (47%) vs 87/164 (53%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: — (not provided)

– 1st Serve Average Speed: — (not provided)

– 2nd Serve Average Speed: — (not provided)





Marco Rossi