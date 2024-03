Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Swiatek vs Sakkari sarà la finale femminile (Video)

LiveTennis Youtube – Jannik Sinner insieme ad Alcaraz ad Indian Wells Jannik chiede a Cahill di allenarsi al servizio



Campionessa nel 2022 e semifinalista l’anno scorso,non ha voluto lasciare nulla al caso e si è presentata in forma impeccabile per assicurarsi il ritorno alla finale del WTA 1000 di Indian Wells. La numero uno del mondo ha dominato il campo e ha nuovamente sottolineato la sua superiorità, questa volta per accedere alla sua 23ª finale in carriera alla ricerca del 19º trofeo.Swiatek, che ora conta più finali di quanti siano i suoi anni di vita (22), non ha mai lasciato a Marta Kostyuk (32ª nel ranking) alcuna speranza di poter equilibrare il duello, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-2, 6-1. La polacca, attuale leader della classifica mondiale, ha messo il piede sull’acceleratore nel suo tipico stile, lasciando solo la polvere dietro di sé, con l’aspetto degno di nota che non ha affrontato nemmeno un break point durante tutto l’incontro. D’altra parte, ha mantenuto una pressione costante e ha fatto la differenza in modo naturale. Iga porta il suo record annuale a 19-2 e insegue il secondo titolo dell’anno, dopo aver vinto la finale a Doha. Per ora, la leader del ranking WTA affronteràche ha sconfitto nella seconda semifinale

Maria Sakkari aveva iniziato il WTA 1000 di Indian Wells completamente fuori forma e alle prese con il cambiamento di allenatore, ma nel suo primo torneo al fianco dell’americano David Witt, la greca è in finale! Questa è la sua quarta finale in carriera nei tornei WTA 1000 e la prima finale a qualsiasi livello proprio da quando ha vinto a Guadalajara, in Messico, un torneo di questa categoria a settembre dell’anno scorso.

Nelle semifinali, la ventottenne greca, numero nove del ranking, ha sconfitto l’americana Coco Gauff, numero tre WTA e che era in una striscia di 20 vittorie consecutive negli Stati Uniti, con il punteggio di 6-4, 6-7(5), 6-2, in un incontro della durata di 2h41 che avrebbe potuto essere risolto un’ora prima, dato che Sakkari ha servito due volte per chiudere il secondo set e ha anche avuto tre match point. Nella finale di domenica, Sakkari affronterà quindi la polacca Iga Swiatek, numero uno mondiale, proprio l’avversaria che l’ha sconfitta nella finale del 2022. La greca guida i confronti diretti per 3-2, ma le due non si sono incontrate dallo scontro nella finale di Indian Wells nel 2022.

ATP Indian Wells Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 6 6 Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 7 7 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 30-0 40-0 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [5] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs Wesley Koolhof/ Nikola Mektic

2. [1] Iga Swiatek vs [31] Marta Kostyuk (non prima ore: 00:00)



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Marta Kostyuk [31] Marta Kostyuk [31] 0 2 1 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [3] Coco Gauff vs [9] Maria Sakkari (non prima ore: 02:00)