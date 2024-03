Alcaraz tra api e sfide: Verso la semifinale con Sinner a Indian Wells. “Al momento lui è il miglior giocatore del mondo, senza dubbi” (Video)

Carlos Alcaraz ha firmato una delle sue migliori prestazioni dell’anno per avanzare alle semifinali di Indian Wells 2024. Il talento di Murcia ha dominato uno dei suoi particolari “nemici sportivi”, Alexander Zverev, contro il quale aveva perso gli ultimi due confronti. Tuttavia, il tennista spagnolo si sente come a casa in California, dove la superficie si adatta perfettamente alle caratteristiche del suo gioco, al punto che nemmeno un’invasione di api è riuscita a smuovere Carlitos. Proprio di uno degli incontri più strani mai visti ha parlato in conferenza stampa, dove ha anche anticipato il suo prossimo impegno contro Jannik Sinner.

Un incontro strano

“È stato, senza dubbio, l’incontro più insolito che abbia mai giocato in tutta la mia carriera. Non ho mai vissuto nulla di simile, né mai visto qualcosa del genere. Credo che ricorderò questa partita per questo, senza dubbio. Tutti ricorderanno questa situazione, sebbene l’abbiamo vissuta in modo divertente”.

L’Invasione di Api e la puntura ricevuta

“Ho vinto il primo punto del terzo gioco del match ed ero pronto per servire nel punto successivo. Ho visto alcune api intorno, ma pensavo fossero solo poche, non molte. All’improvviso, ho guardato in cielo e c’erano centinaia di api che volavano, alcune si attaccavano ai miei capelli, venendo verso di me. È stato folle, una mi ha colpito. Ho cercato di tenere la distanza, ma era impossibile. Una è rimasta nei miei capelli, come ho detto, quindi ho iniziato a correre. Mi fanno un po’ paura (ride). Ho cercato di mettermi in salvo e correre in tutte le direzioni”.

Come si è riorganizzato mentalmente per tornare così concentrato dopo la pausa

“Quando siamo tornati in campo c’erano ancora alcune api in un angolo, ci disturbavano. Non potevamo iniziare a giocare di nuovo. Abbiamo iniziato a riscaldarci per vedere come andavano le cose, ma non appena ho colpito la palla ho visto che c’erano alcune api intorno a me, quindi non potevo rimanere concentrato sulla palla, la mia attenzione era su come tenere le distanze dalle api.

Per questo abbiamo fermato la partita un paio di volte in più prima di riprenderla. Dopo di che, ho visto che le api non erano più lì, ne rimanevano solo una o due, quindi ho cercato di smettere di pensarci. Mi sono concentrato sulla palla e sui punti. Quella è stata una partita molto importante per me. Mantenere la concentrazione sulla partita e non sulle api è stato qualcosa che mi ha sorpreso di me stesso. È stato un ottimo inizio da parte mia”.

Prossima Fermata, Jannik Sinner

“Onestamente, non so come affronterò la partita. Al momento lui è il miglior giocatore del mondo, senza dubbi. Ho ascoltato alcune dichiarazioni di Tommy Paul che mi hanno fatto molto ridere, dicendo che Jannik sta giocando nudo (ride). Sta giocando in modo incredibile, senza sconfitte nel 2024. Mi piace molto vederlo giocare. Sarà un duello molto difficile, una grande sfida per me, per vedere a che livello sono. Ho perso i miei ultimi due incontri contro di lui, quindi devo regolare un po’ il mio gioco, vedremo come andrà. Sarà molto probabilmente la partita più difficile che giocherò quest’anno”.

La connessione con il pubblico e l’energia che questo genera

“È fantastico per me ricevere tanta energia dal pubblico. Gridano il mio nome, ridono, non credono a ciò che sta succedendo per me è qualcosa di fantastico. Come ho detto molte volte, il mio miglior livello si manifesta quando sto sorridendo, quando forse mi allontano dall’essere concentrato al 100% sulla partita quando vedo qualcuno in tribuna che balla o fa facce strane, queste cose mi aiutano a mettere un sorriso sul mio viso e a godermi il mio tempo in campo. Avere queste emozioni dal pubblico è molto utile per me, e anche divertente”.





Francesco Paolo Villarico