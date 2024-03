Carlos Alcaraz brilla ed è ai quarti ad Indian Wells. Lehecka elimina Tsitsipas ed ora attende Sinner o Shelton (Video)

Carlos Alcaraz, numero due del mondo e campione in carica del Masters 1000 di Indian Wells, ha conquistato martedì la sua nona vittoria consecutiva nel deserto della California e si è qualificato per i quarti di finale per il terzo anno di fila, in quello che è il primo evento della categoria 1000 della stagione. Si tratta dell’undicesima volta che Alcaraz, appena ventenne, raggiunge i quarti di finale in un torneo di questa categoria.

Negli ottavi di finale del torneo americano, Carlitos ha preso la sua rivincita per la sconfitta subita al terzo turno del Masters 1000 di Roma 2023 contro l’ungherese Fabian Marozsan, battendo il tennista 24enne, attualmente 58º nel ranking ATP, con il punteggio di 6-3, 6-3, in un incontro risolto in poco più di un’ora e dominato dall’inizio alla fine, con diversi momenti di grande spettacolarità. Questa è stata la 50ª vittoria di Alcaraz nei tornei Masters 1000!

Nei quarti di finale di giovedì, Alcaraz affronterà il vincitore dell’incontro tra il tedesco Alexander Zverev, 6º ATP e uno dei giocatori che gli ha sempre dato più filo da torcere (lo ha sconfitto di recente agli Australian Open), e Alex De Minaur, numero 9 ATP ma attualmente al terzo posto della ATP Race dopo aver vinto il titolo all’ATP 500 di Acapulco per il secondo anno consecutivo.

Signore e signori, Jiri Lehecka è ufficialmente in forma smagliante! Il ceco di 22 anni, attualmente al 32º posto nel ranking ATP, ha messo in scena un’altra performance eccellente eliminando un avversario di alto calibro, superando con facilità Stefanos Tsitsipas a Indian Wells e garantendosi per la prima volta l’accesso ai quarti di finale in un torneo Masters 1000.

Con un tennis potente e sicuro di sé, che aveva già messo in difficoltà Andrey Rublev, Lehecka ha superato il numero 11 del mondo con i parziali di 6-2 6-4, salvando le quattro palle break concesse, mentre ne ha sfruttate tre delle dieci ottenuti sul servizio di Tsitsipas. Ciò grazie a una strategia altamente offensiva fin dal primo momento, che ha tenuto Tsitsipas in costante difficoltà. Così facendo, Lehecka diventa il primo tennista del suo paese a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000 da quando Tomas Berdych, suo mentore, ci riuscì nel 2017. Ora attende Jannik Sinner o Ben Shelton, avendo già assicurato una risalita provvisoria al 27º posto nel ranking ATP.





Marco Rossi