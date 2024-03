WTA 1000 Indian Wells: Lucia Bronzetti si ferma contro l’ostacolo chiamato Coco Gauff

Lucia Bronzetti esce di scena al terzo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells. La tennista italiana, numero 53 del mondo, è stata sconfitta da Coco Gauff, terza testa di serie, con il punteggio di 6-2, 7-6(5) dopo un’ora e 49 minuti di una partita combattuta. La statunitense, che non perde su questi campi da un anno, ha dovuto lottare duramente per superare una resistente Bronzetti, che ha tenuto testa alla sua avversaria punto su punto ed è stata anche un po’ sfortunata nel tie-break del secondo set quando sul 5 pari ha commesso un banale errore di rovescio.

Nonostante l’eliminazione, per Bronzetti resta la consapevolezza di aver disputato un ottimo torneo, che dovrebbe fornirle ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni nel circuito.

Nel primo set, l’incontro è iniziato in modo equilibrato, con Bronzetti che, nel terzo gioco, non è riuscita a convertire un promettente 0-40, fallendo quattro opportunità di break. Gauff è riuscita a salvarsi, mantenendo il servizio e portandosi in vantaggio 2-1. La battaglia è stata accesa, ma il momento decisivo si è verificato nel quinto gioco: Bronzetti non ha sfruttato altre cinque palle break, terminando il set con un 0 su 9 in queste occasioni, subendo un duro colpo dal punto di vista del morale. Da quel momento, Gauff ha preso il controllo del match, vincendo quattro giochi consecutivi e chiudendo il set 6-2, un punteggio che non riflette pienamente l’equilibrio in campo.

Nel secondo set, i primi giochi sono trascorsi senza troppi sconvolgimenti, con entrambe le giocatrici che hanno mantenuto i propri turni di servizio. Tuttavia, nel sesto gioco, con Gauff in vantaggio 3-2, l’americana ha aumentato l’intensità e ha ottenuto il break, portandosi sul 4-2. Bronzetti ha reagito prontamente, recuperando lo svantaggio e mettendo in difficoltà Gauff fino al 4-4. La tensione è rimasta alta, con Bronzetti che ha difeso coraggiosamente i suoi turni di servizio, portando il set al tie-break. Qui, nonostante un minibreak a suo favore sul 5-4, un colpo vincente di Gauff e un errore di rovescio di Bronzetti hanno definitivamente spostato l’inerzia a favore dell’americana, che ha chiuso il match con un servizio al corpo per 7 punti a 5.

WTA Indian Wells Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 2 6 0 Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 6 7 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





