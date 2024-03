Indian Wells: Musetti parte male, poi alza il livello e diverte, ma cede al tiebreak del secondo set contro Rune (sintesi video della partita)

La reazione c’è stata, forte e a tratti molto interessante; la rimonta e vittoria contro un big, ancora no. Chiedere al Lorenzo Musetti di questi “bassi tempi” di battere Holger Rune nel terzo turno di Indian Wells era probabilmente troppo, ma sperare in una prestazione con una partenza più decisa, col piglio e intensità viste nelle fasi calde del match vinto contro Shapovalov, era lecito. Purtroppo per l’azzurro il match gli scivola via nelle prime fasi, Rune è troppo bravo a fare tutto con una velocità e aggressività che non gli ha lasciato scampo, incapace di trovare una contro mossa, sia tecnica che emotiva. Non è la prima volta che gli accade negli ultimi mesi, davvero complicati. Questo è il peccato originale di Lorenzo nella sconfitta patita dal danese sul Centrale di Indian Wells, una partenza troppo negativa e passiva, perché dall’avvio del secondo set in campo si è visto un buonissimo Musetti, capace di tenere testa al forte danese e trascinarlo al tiebreak, dove ha avuto una grossa chance sul 5 punti a 4 e servizio. Lì ha commesso due errori di diritto che gli sono costati il sorpasso, e il match. Amarezza per come è finita, 6-2 7-6(5) per Rune, per come è girata male al tiebreak quando aveva giocato alla pari del rivale o forse anche meglio in più punti del “decider”. C’è un raggio di luce, per come è stato bravo a non farsi travolgere all’avvio del secondo parziale, rimontando uno 0-40 nel primo turno di servizio che avrebbe quasi sicuramente chiuso la partita lì. In quel game, finalmente Musetti si è scosso: ha alzato il suo ritmo e intensità, con il braccio finalmente libero di scatenare velocità e quelle traiettorie tremendamente affascinanti che fanno innamorare del suo tennis, quello aggressivo e ricco di variazioni offensive.

È la nota positiva di questa sconfitta, la discreta reazione di Musetti all’avvio del secondo set, quando ha salvato quelle tre palle break consecutive che già profumavano di sconfitta. In quel frangente delicato è stato bravo rifiutare l’ennesima batosta a testa bassa, a ritrovare colpi e vivacità. Con le spalle al muro e lo spettro di un’altra brutta sconfitta all’orizzonte, si è ritrovato. Il servizio ha preso ritmo e tutto il suo tennis è decollato. È entrato deciso nel match e non ha più calato la sua intensità, sostenuto da colpi finalmente profondi e anche una migliore posizione in campo. La battuta poi ha girato davvero bene, con numeri intorno al 70%.

Era chiaro che Lorenzo dovesse lasciar correre il braccio per non subire l’aggressività e “garra” del rivale, c’ha messo un set a scuotersi, trovare il focus e la posizione in campo. Nel secondo parziale è piaciuto come sia salito al servizio, e quindi in tutti i colpi. È cresciuto soprattutto nell’intensità generale, con più velocità nell’entrare nella palla, pronto a prendersi il rischio e l’apertura di campo, non solo a rincorrere sugli attacchi robusti (ma non sempre precisi) di Holger. Però non puoi concedere un set all’avversario, regalargli così il dominio del gioco, è necessario un approccio alla partita più vivo, più “cattivo”.

All’avvio infatti un Rune davvero intenso e deciso si è preso con forza il centro del campo, prontissimo con la sua velocità di piedi a rubare il tempo di gioco. Si è buttato avanti con continuità il danese, solido al servizio e anche molto incisivo in risposta. Splendide alcune sue risposte cross di rovescio, o anche varie sbracciate col diritto dal centro. Musetti ha assistito alla potenza del rivale in modo troppo passivo, affidandosi a colpi di contenimento, senza la forza per fare un passo avanti, anche due…, anticipare e picchiare la palla prima del rivale. Invece di cercare il tocco, di rallentare e caricare la palla spin, era la velocità l’antidoto contro la verticalizzazione di Holger. C’ha messo un set Musetti a capirlo, o forse l’ha capito fin da subito, ma non era reattivo, subiva i tempi di gioco. Travolto. E poi ancora conservativo in risposta, la fase di gioco che continua ad essere il suo vero tallone d’Achille.

Nel secondo set, dopo quella reazione leonina e finalmente bellissima, abbiamo ritrovato il Musetti che piace, quello che entra nella palla col diritto, carico nell’inside out e via dentro; oppure quei cambi col rovescio lungo linea fenomenali, che spaccano la resistenza di ogni avversario. Correva di brutto la palla di Lorenzo nel secondo set, quanto quella di Holger, a testimoniare che non gli manca forza, non gli manca livello. Gli manca la spinta emotiva per crederci e spingere a tutta, per prendersi il punto e non dover contro battere con una magia difensiva e quindi contrattaccare. I tempi si gioco ormai sono decisivi, non li puoi lasciare al n.100 ATP, figuriamoci ad un top10.

Musetti esce di nuovo dal campo sconfitto, e la vittoria resta sempre la miglior medicina. Non è arrivata, il “malato” non è affatto guarito. Tuttavia si porta a casa un set davvero convincente, tirato su con il piglio giusto, e condotto con servizio e colpi incisivi. Questo set deve essere la pietra angolare su cui ricostruire un 2024 diverso. Ha tutto quel che serve per farcela, ma deve partire da dentro di lui.

Marco Mazzoni

La cronaca

Rune inizia l’incontro con un buon turno di servizio, anche se la prima palla non lo assiste. Musetti invece scatta più incerto, dal 30-0 si fa aggredire dal rivale e concede una palla break immediata. Rischia col rovescio lungo linea Lorenzo ma la palla atterra di poco in corridoio. Break Rune, 2-0, si fa subito in salita la partita per il toscano, che non trova precisione in risposta. Molto più dinamico Holger, è più intenso nella spinta e pronto ad arrivare sulla palla per spingere, anche quando sul 30-0 è deviata dal nastro. Con un diritto pesante dal centro, Rune consolida il gap, 3-0. Tutto corre via troppo rapido per Musetti, che dopo 9 minuti è già in affanno nello score e soprattutto concede troppo campo all’avversario. Finalmente il braccio dell’azzurro corre via liscio dentro la palla, per un diritto vincente di qualità. È il primo bel punto di Musetti, poi commette un doppio fallo. Vola via un diritto del danese, sarebbe stato vincente dopo una risposta aggressiva. A 30 Lorenzo muove lo score (1-3), ma ha già commesso 7 errori gratuiti in quattro game. Troppi contro un tennista come Rune, che ingrana alla battuta e diventa imprendibile, anche perché la risposta di Lorenzo è sì carica di spin ma eccessivamente corta, facile per uno con la sua rapidità di piedi entrare e chiudere. 4-1 Rune. Non è il caso che “Muso” cerchi di rallentare e spostare lo scambio sul tocco, è troppo veloce Rune nell’arrivare sulla palla e prendersi il punto. Può funzionare invece il diritto in contro piede sulla destra, l’esecuzione dove maggiormente il danese concede qualcosa. Splendida la risposta di rovescio vincente di Holger sul 40-30, esecuzione magistrale per timing e angolo. Poi con un’altra risposta e attacco perfetto Rune strappa un’altra palla break. Si salva Musetti con la prima di servizio. Fa il pugno Lorenzo dopo un gran rovescio vincente lungo linea, suo primo big point del match. Resta in scia sul 2-4, ma quanta fatica a tener fermo il rivale. Rivale che domina i suoi game di battuta, non lascia minimamente tempo a Musetti di far qualcosa. Lorenzo è in difficoltà anche servendo sul 2-5. Nemmeno un altro tentativo di “pittino” gli riesce e poi un rovescio cross muore in corridoio. C’è un Set Point sul 30-40. Viene a rete Musetti, gioca anche una demi volée discreta, ma è troppo rapido Holger a correre avanti e trafiggere l’azzurro. SET Rune, 6-2 in 34 minuti. Poco da dire, il danese nettamente superiore in ogni fase di gioco.

Secondo set, Rune scatta al servizio, e continua a martellare con ritmo e potenza. Musetti invece non riesce a difendersi, a proporre schemi efficaci per non essere travolto. Nel secondo game scivola sotto 0-30, e poi 0-40 con un diritto d’attacco dopo il servizio che gli esce di una spanna. Affronta tre palle break delicatissime, siamo solo all’avvio ma già profumano di traguardo per il danese, vista la sua superiorità mostrata finora al servizio. Chiude bene la porta sulla prima, una volée difensiva che gli vale il primo punto del set (con un parziale tremendo di 3 punti 15 dal primo set…). Si salva Lorenzo, sulla terza con un raro regalo del rivale col rovescio, colpo fin qua migliore del suo repertorio. Lo score sportivamente drammatico scuota finalmente Musetti, si prende bei rischi e soprattutto anticipa col diritto dopo il servizio, quel che gli serve per non crollare in difesa sotto la risposta del rivale. Tira su un gran game, visto come s’era messa… 1 pari. Rune si “incasina da solo” nel terzo game, forza malamente due diritti e poi cerca un attacco con la smorzata molto prevedibile. Musetti si ritrova con chance di break sul 15-40. Holger si aggrappa al manuale del giocatore: attaccare per non essere attaccato, e gli va bene. Ritrova precisione col rovescio in spinta il danese e poi anche col servizio, per il 2-1. Arriva il primo game di servizio vinto a zero per Musetti, 2 pari. Tartarini incita il suo allievo e lasciar correre il braccio e cercare di allungare lo scambio, è il consiglio migliore possibile, ma è bravo Rune a tenere saldamente in mano l’iniziativa e i tempi di gioco con attacchi perentori, non sempre perfetti ma incisivi. È il miglior momento del match per l’azzurro, ora tiene discretamente lo scambio a buona intensità, ma è più rapido Rune nell’attaccare e chiudere un duro palleggio, per il 15-30. Splendido il passante di Lorenzo tirato da lontanissimo, con Holger che si lagna col giudice di sedia per un eventuale disturbo durante il punto. Buona energia di Musetti, 3 pari e poi 4 pari, con il rovescio che viaggia bello sicuro, ma in risposta non trova il guizzo. Musetti serve sul 6-5 Rune, sotto massima pressione trova un angolo assurdo col rovescio, tanto bello quanto un po’ fortunoso, poi è bravo a correre avanti su di una smorzata non esattamente di qualità del rivale. L’equilibrio non si spezza, tiebreak time. Ci arriva Musetti con il 76% di prime in campo, vincendo il 77% dei punti, davvero buoni numeri che certificano il rendimento della battuta dell’azzurro. Inizia col punto esclamativo l’azzurro, trova un diritto lungo linea in corsa bellissimo, una fiondata che sorprende il rivale. 2-0 e poi NOOOO! Spreca con un tocco in recupero tutt’altro che impossibile per uno con la sua mano. Rune recupera il mini-break, 2-1, e poi aziona la potenza della sua combinazione servizio e diritto. Si gira 3 pari. Bravissimo Musetti a vincere lo scambio più duro del decider (23 colpi), con un lungo linea di rovescio e via avanti a prendersi il punto a rete. Questo è il Muso che piace, che esalta. Uff, un passante fulminante gli esce di un niente, c’era lo spazio sull’attacco non perfetto. 4 punti pari. Con un errore clamoroso sullo smash, a campo spalancato, Holger regala un punto decisivo, Musetti serve avanti 5 punti a 4. Purtroppo Lorenzo restituisce il regalo con un diritto in scambio che muore sul nastro, peccato perché era in comando dello scambio, ha lasciato cadere troppo la palla. 5 punti pari. Gli scappa un altro diritto, questo tirato con un filo di fretta… Match Point Rune, sul 6-5 e serve il danese. Ace, chiude in bellezza. Peccato per il gran tiebreak e ottimo secondo set, sul 5 punti a 4 si sperava di approdare al terzo set, e lì chissà… Altra sconfitta, ma il secondo parziale è un raggio di luce purissimo in un periodo nero. Il gioco c’è, serve questa spinta emotiva fin dai primi game, non puoi concedere un set o un break in apertura all’avversario.

[26] Lorenzo Musetti vs [7] Holger Rune



ATP Indian Wells Lorenzo Musetti [26] Lorenzo Musetti [26] 2 6 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 6 7 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 269 vs 318

– Aces: 1 vs 3

– Double Faults: 2 vs 1

– First Serve: 46/68 (68%) vs 38/59 (64%)

– 1st Serve Points Won: 31/46 (67%) vs 31/38 (82%)

– 2nd Serve Points Won: 12/22 (55%) vs 15/21 (71%)

– Break Points Saved: 4/6 (67%) vs 2/2 (100%)

– Service Games Played: 10 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 7/38 (18%) vs 15/46 (33%)

– 2nd Serve Return Points Won: 6/21 (29%) vs 10/22 (45%)

– Break Points Converted: 0/2 (0%) vs 2/6 (33%)

– Return Games Played: 10 vs 10

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 8/20 (40%) vs 24/29 (83%)

– Winners: 15 vs 24

– Unforced Errors: 7 vs 9

– Service Points Won: 43/68 (63%) vs 46/59 (78%)

– Return Points Won: 13/59 (22%) vs 25/68 (37%)

– Total Points Won: 56/127 (44%) vs 71/127 (56%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 210 km/h (130 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 192 km/h (119 mph) vs 194 km/h (120 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 150 km/h (93 mph) vs 162 km/h (100 mph)