Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Daniil Medvedev gioca male ma vince. Monfils batte in rimonta Norrie

Spesso sentiamo dire che ciò che separa i migliori dagli altri è la capacità di vincere anche nei giorni in cui si gioca male. Ebbene,ha certamente fatto tesoro di questo concetto mentre metteva la parola fine a un duello caotico, atipico e non sempre disputato al massimo livello contro. La questione è che, alla fine, ha trovato il modo di avanzare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells.

Con quasi 100 errori non forzati tra i due, Medvedev ha tenuto duro con i parziali di 6-4, 5-7 e 6-3, al termine di circa due ore e mezza. Per dare un’idea di quanto sia stato insolito tutto ciò che è accaduto, sono stati concessi 31 (!) break point (22 per il russo e 9 per l’americano), con 16 di questi sfruttati (9-7 a favore del russo) e vari momenti in cui il servizio sembrava semplicemente non funzionare per lunghi periodi.

Medvedev ha avuto il vantaggio di un break per due volte nel secondo set, quando sembrava poter semplificare le cose, e tutto sembrava ripetersi nel terzo set, fino a quando non ha preso il largo di fronte alla drammatica inconsistenza di Korda al servizio. In questo modo, si prepara ad affrontare Grigor Dimitrov negli ottavi e mantiene vivo il sogno di uscire da Indian Wells come numero due del ranking ATP. Per farlo diventare realtà, ha bisogno di vincere il titolo e che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner non raggiungano le semifinali.

ATP Indian Wells Lorenzo Musetti [26] Lorenzo Musetti [26] 2 6 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 6 7 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

1. [26] Lorenzo Musettivs [7] Holger Rune

2. [WC] Emma Raducanu vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Emma Raducanu Emma Raducanu 0 3 5 0 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 0 6 7 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Naomi Osaka vs [24] Elise Mertens



WTA Indian Wells Naomi Osaka Naomi Osaka 0 5 4 0 Elise Mertens [24] • Elise Mertens [24] 0 7 6 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [1] Novak Djokovic vs [LL] Luca Nardi (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4 6 3 Luca Nardi Luca Nardi 6 3 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [16] Elina Svitolina vs [23] Emma Navarro (non prima ore: 04:00)



WTA Indian Wells Elina Svitolina [16] Elina Svitolina [16] 1 6 3 Emma Navarro [23] Emma Navarro [23] 6 4 6 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Emma Navarro 0-15 0-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 40-0 2-4 → 3-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Emma Navarro 15-0 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lucia Bronzetti vs [3] Coco Gauff



WTA Indian Wells Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 2 6 0 Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 6 7 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [17] Tommy Paul vs [14] Ugo Humbert



ATP Indian Wells Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 6 Ugo Humbert [14] Ugo Humbert [14] 4 4 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [12] Taylor Fritz vs [19] Sebastian Baez



ATP Indian Wells Taylor Fritz [12] Taylor Fritz [12] 6 6 Sebastian Baez [19] Sebastian Baez [19] 2 2 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 5-2 → 6-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 5-2 S. Baez 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [20] Caroline Garcia vs [9] Maria Sakkari (non prima ore: 02:00)



WTA Indian Wells Caroline Garcia [20] Caroline Garcia [20] 0 3 4 0 Maria Sakkari [9] • Maria Sakkari [9] 0 6 6 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. [4] Daniil Medvedev vs [29] Sebastian Korda



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 6 5 6 Sebastian Korda [29] Sebastian Korda [29] 4 7 3 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 2-1 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-2 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Korda 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Cameron Norrie vs Gael Monfils



ATP Indian Wells Cameron Norrie [28] Cameron Norrie [28] 7 6 3 Gael Monfils Gael Monfils 6 7 6 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 3-2 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df df 5-5 → 6-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Norrie 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [9] Casper Ruud vs Arthur Fils



ATP Indian Wells Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 6 6 Arthur Fils Arthur Fils 2 4 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Fils 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [21] Adrian Mannarino vs [13] Grigor Dimitrov



ATP Indian Wells Adrian Mannarino [21] Adrian Mannarino [21] 3 3 Grigor Dimitrov [13] Grigor Dimitrov [13] 6 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [5] Coco Gauff / Jessica Pegula vs Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Indian Wells Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] 5 6 10 Marcelo Arevalo / Mate Pavic Marcelo Arevalo / Mate Pavic 7 4 5 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 M. Arevalo / Pavic 1-0 K. Krawietz / Puetz 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yue Yuan vs Caroline Dolehide



WTA Indian Wells Yue Yuan Yue Yuan 1 6 7 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 6 4 6 Vincitore: Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Sloane Stephens vs [11] Daria Kasatkina (non prima ore: 20:30)



WTA Indian Wells Sloane Stephens Sloane Stephens 6 4 4 Daria Kasatkina [11] Daria Kasatkina [11] 2 6 6 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Anna Blinkova vs Diane Parry



WTA Indian Wells Anna Blinkova Anna Blinkova 0 4 3 0 Diane Parry • Diane Parry 0 6 6 0 Vincitore: Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diane Parry 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic



ATP Indian Wells Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 4 6 Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 6 7 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Seggerman / Trhac 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. Asia Muhammad / Ena Shibahara vs [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



WTA Indian Wells Asia Muhammad / Ena Shibahara Asia Muhammad / Ena Shibahara 7 2 12 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 6 6 10 Vincitore: Muhammad / Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 10-12 1-0 Asia Muhammad / Ena Shibahara 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic vs [8] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



WTA Indian Wells Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic • Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0 4 4 0 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [8] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [8] 0 6 6 0 Vincitore: Kichenok / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [8] Jamie Murray / Michael Venus



ATP Indian Wells Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 0 Jamie Murray / Michael Venus [8] Jamie Murray / Michael Venus [8] 0 Vincitore: Bolelli / Vavassori per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



ATP Indian Wells Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 4 5 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 6 7 Vincitore: Mahut / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-5 → 5-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 3-5 → 4-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. [Alt] Lorenzo Musetti / John Peers vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Indian Wells Lorenzo Musetti / John Peers Lorenzo Musetti / John Peers 3 3 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 6 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti / Peers 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Musetti / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Musetti / Peers 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 L. Musetti / Peers 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Musetti / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 2-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

5. Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo vs [6] Demi Schuurs / Luisa Stefani



WTA Indian Wells Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0 2 4 0 Demi Schuurs / Luisa Stefani [6] Demi Schuurs / Luisa Stefani [6] 0 6 6 0 Vincitore: Schuurs / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 15-0 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo vs [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova



WTA Indian Wells Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0 3 0 0 Storm Hunter / Katerina Siniakova [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova [3] 0 6 6 0 Vincitore: Hunter / Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Jannik Sinner / Lorenzo Sonego vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 20:30)



ATP Indian Wells Jannik Sinner / Lorenzo Sonego Jannik Sinner / Lorenzo Sonego 6 3 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 7 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Sinner / Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 2-2 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 1-0

3. Marcelo Melo / Alexander Zverev vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Indian Wells Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 3 4 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 6 6 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 M. Melo / Zverev 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 4-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [7] Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



WTA Indian Wells Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend [7] Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend [7] 7 4 10 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 6 6 7 Vincitore: Haddad Maia / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 7-10 1-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury