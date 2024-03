Sinner e Sonego, sinfonia italiana a Indian Wells: un doppio verso Parigi 2024. Intanto Jannik si “allena” con un bambino. Matteo Berrettini pronto per Phoenix (VIDEO)

Jannik Sinner, numero tre del mondo e imbattuto nel 2024, sembra aver finalmente trovato a Indian Wells qualcuno in grado di competere alla pari con lui. È successo questo fine settimana durante un allenamento nel Deserto della California, quando un ragazzino con cui ha scambiato alcuni punti lo ha messo in difficoltà (con senso di ironia). Vale la pena vedere questo momento condiviso sui social network dell’ATP Tour.

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, formando di nuovo coppia dopo il successo condiviso a Malaga alla fine del 2023, hanno dimostrato ancora una volta la loro affiatata collaborazione sul campo di tennis. Al primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells, il duo italiano, guidato da Sinner, numero tre del mondo, ha superato la formidabile coppia russa composta da Andrey Rublev e Karen Khachanov. Con il punteggio di 7-5, 6-1 in soli 72 minuti, Sinner e Sonego hanno offerto una prestazione che lascia ben sperare in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

L’ottava di finale vedrà i due italiani affrontare una delle coppie più forti del circuito, quella formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, quinti teste di serie. Questa sfida rappresenterà un test significativo per Sinner e Sonego, confermando il loro eccellente stato di forma.

Il match ha mostrato un primo set equilibrato, durante il quale entrambe le coppie hanno mantenuto con sicurezza i propri turni di servizio, fino al nono gioco. Un momentaneo calo di concentrazione ha permesso ai russi di realizzare il break, ma è stato proprio in quel frangente che Sinner ha preso in mano le redini del gioco, energizzando il compagno Sonego con risposte incisive e una serie di volée di alto livello, nonostante qualche sporadico errore piazzando infatti il controbreak ed impattando sul 5 pari.

Nel gioco successivo il duo italiano annullava altre due palle break e poi sul 6 a 5 metteva a segno il break decisivo conquistando la frazione per 7 a 5.

Dopo aver ribaltato il punteggio nel primo set, Sinner e Sonego hanno dominato la seconda partita senza lasciare spazio ai rivali. L’intesa e la complementarità tra il potente dritto di Sonego e l’efficace gioco di risposta di Sinner hanno reso la vittoria un’affermazione della loro superiorità sul campo. La partita si è conclusa sul punteggio di 6-1, con una brillante giocata di Sonego che ha sigillato il successo.

Le statistiche del match riflettono la solidità della coppia italiana: un 66% di prime palle in campo, con il 71% dei punti vinti al primo servizio e un notevole 60% al secondo. Particolarmente impressionante è stata l’efficacia in risposta degli italiani, che hanno capitalizzato il 70% dei punti giocati sulla seconda di servizio dei russi.

Intanto Matteo Berrettini si trova a Phoenix dove giocherà il challenger 175 dopo aver ottenuto la wild card. Il suo esordio dovrebbe avvenire nella giornata di martedì.





Marco Rossi