WTA 125 Charleston: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi. Presenza di Sara Errani

WTA 125 Charleston – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Emina Bektas vs (WC) Usue Maitane Arconada

Dalma Galfi vs (7) Alizé Cornet

(2) Rebeka Masarova vs Mai Hontama

Darja Semenistaja vs (6) Renata Zarazua

(3) Aliaksandra Sasnovich vs Heather Watson

Marina Bassols Ribera vs (8) Arina Rodionova

(4) Erika Andreeva vs Yuliia Starodubtseva

(WC) Raveena Kingsley vs (5) Sara Errani

Center Court – ore 17:00

(1) Emina Bektas vs Usue Maitane Arconada Inizio 17:00

Raveena Kingsley vs (5) Sara Errani

(3) Aliaksandra Sasnovich vs Heather Watson

Court 1 – ore 17:00

Dalma Galfi vs (7) Alizé Cornet Inizio 17:00

(4) Erika Andreeva vs Yuliia Starodubtseva

Darja Semenistaja vs (6) Renata Zarazua

Court 2 – ore 17:00

Marina Bassols Ribera vs (8) Arina Rodionova Inizio 17:00

(2) Rebeka Masarova vs Mai Hontama