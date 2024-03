Challenger Santiago: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. 4 azzurri nel Md

Challenger Santiago – Tabellone Principale – terra

(1) Barrios Vera, Tomas vs Heide, Gustavo

Lavagno, Edoardo vs Collarini, Andrea

Qualifier vs (Alt) Pucinelli De Almeida, Matheus

Mager, Gianluca vs (5) Burruchaga, Roman Andres

(4) Bagnis, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Fonseca, Joao vs Qualifier

Bueno, Gonzalo vs (7) Dellien, Hugo

(8) Olivieri, Genaro Alberto vs Oliveira, Goncalo

Draxl, Liam vs Sekulic, Philip

Weis, Alexander vs (WC) Buse, Ignacio

(WC) Soto, Matias vs (3) Ugo Carabelli, Camilo

(6) Cerundolo, Juan Manuel vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Passaro, Francesco vs Dellien, Murkel

Qualifier vs Olivo, Renzo

(PR) Jubb, Paul vs (2) Varillas, Juan Pablo

(1) Bicknell, Blaisevs (WC) Torrealba, Benjamin(WC) Jan-Henrik, Paulvs (8) Aboian, Valerio

(2) Gomez, Federico Agustin vs (WC) De La Pena, Bautista

Otegui, Juan Bautista vs (7) Boscardin Dias, Pedro

(3) Campana Lee, Gerard vs (Alt) Romboli, Fernando

(Alt) Torres, Benjamin vs (10) Rodriguez, Lorenzo Joaquin

(4) Luz, Orlando vs Huertas del Pino, Conner

Becerra Otarola, Ignacio Antonio vs (11) Leite, Wilson

(5) Villanueva, Gonzalo vs Boitan, Gabi Adrian

(Alt) Zormann, Marcelo vs (9) Zanellato, Nicolas

(6) Mena, Facundo vs Kestelboim, Mariano

(WC) Bruna, Nicolas vs (12) Justo, Guido Ivan

CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Blaise Bicknell vs [WC] Benjamin Torrealba

2. [WC] Nicolas Bruna vs [12] Guido Ivan Justo

3. [2] Federico Agustin Gomez vs [WC] Bautista De La Pena

4. [Alt] Marcelo Zormann vs [9] Nicolas Zanellato

CANCHA 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Facundo Mena vs Mariano Kestelboim

2. [3] Gerard Campana Lee vs [Alt] Fernando Romboli

3. [4] Orlando Luz vs Conner Huertas del Pino

4. Juan Bautista Otegui vs [7] Pedro Boscardin Dias