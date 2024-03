Matteo Arnaldi strappa un set ad Alcaraz, poi subisce la rimonta dello spagnolo che approda al terzo turno di Indian Wells (con la sintesi video della partita)

Il sogno di Matteo Arnaldi a Indian Wells dura un set, giocato alla pari contro Carlos Alcaraz e vinto al tiebreak per 7 punti a 5. Poi l’azzurro subisce la rimonta dello spagnolo, bravo a ritrovarsi dopo un primo parziale troppo falloso (oltre 20 errori, sugli affondi intelligenti dell’azzurro), e cede nettamente alla furia iberica. 6-7 6-0 6-1 lo score conclusivo, la corsa di Carlos alla difesa del titolo del 2023 e del secondo posto dall’assalto di Sinner continua.

Arnaldi nel primo set è stato bravo a non perdere campo e giocare scambi con discreto spin ma anche buon margine, palle che hanno infastidito Alcaraz che, cercando di cambiare ritmo, è entrato con foga ma anche scarsa accuratezza. Si conferma la bravura di Matteo nella gestione dei momenti caldi, lucido a giocare colpi intelligenti e prendersi rischi per provare a fare il punto. Non sempre è andata bene, ma l’attitudine è quella del giocare vero, che vuol vincere e prova a dare il suo meglio.

Il sanremese scatta piuttosto bene al servizio, poi annulla una prima palla break nel terzo game. Il set iniziale s’infiamma nella fase centrale: Arnaldi subisce un break a 15 nel settimo game, per il 4-3 Alcaraz; immediata la reazione dell’italiano, spinge in risposta e Carlos perde la misura, commettendo anche un doppio fallo. Contro break per l’italiano e 4 pari. Sul Arnaldi 6-5 ha un set, grazie ad un errore di tocco dello spagnolo. È freddo Alcaraz a salvarsi con una bordata di diritto dopo un servizio preciso. Il parziale si decide al tiebreak. Matteo è più sicuro, spinge ma senza esagerare, mentre Alcaraz va fuori giri col diritto, come se avesse difficoltà a sentire la palla, forse bloccato dalla tensione – non è la prima volta che gli accade negli ultimi mesi nelle fase dure dei set… Errori che mandano Arnaldi avanti 5 punti a 2 e servizio, ma Alcaraz reagisce e spinge con veemenza, stavolta senza sbagliare. Sul 5 punti pari Alcaraz spara un rovescio cross che sarebbe stato vincente, ma atterra in corridoio. È set point, e Arnaldi chiude col servizio, vincendo il tiebreak dopo 65 minuti di tennis con tanti errori ma anche assai vario.

Purtroppo la partita di Arnaldi di fatto finisce sul set point conquistato. Furibonda la reazione di Alcaraz già nei primi punti del secondo set, alza terribilmente la velocità generale del suo tennis, mentre Matteo arretra la posizione e non riesce più a difendersi con qualità. Carlos gioca una mezz’ora di grande livello, strappando ben 3 break per il 6-0. Nel parziale l’azzurro vince solo 9 punti, 1 in risposta. Non c’è partita.

Migliore la resistenza di Arnaldi nel terzo set, ma non riesce ad invertire l’inerzia della partita, ormai totalmente nelle mani dello spagnolo. Purtroppo per il ligure, Alcaraz strappa di forza il quarto break consecutivo, per il 2-0, alla seconda chance, demolendo il tentativo di Matteo di restare aggrappato alla partita. Nei suoi game Carlos domina, c’è un minimo spiraglio per Arnaldi per riaprire il parziale sul 1-3, due palle break che Carlos annulla. Con un secondo break sul 4-1, Alcaraz scappa via e chiude 6-1.

Alcaraz al prossimo turno trova Auger-Aliassime, contro il quale ha perso 3 dei 4 precedenti, ma il canadese non sembra più quel tennis capace di stazionare in top10. Arnaldi torna a casa con un buon successo contro Van Assche, e un set da ricordare, ma non è bastato.

Matteo Arnaldi vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 03:00)



ATP Indian Wells Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 0 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arnaldi (🇮🇹) vs Alcaraz (🇪🇸)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 210 vs 290

– Aces: 3 vs 2

– Double Faults: 0 vs 1

– First Serve: 52/92 (57%) vs 43/76 (57%)

– 1st Serve Points Won: 31/52 (60%) vs 37/43 (86%)

– 2nd Serve Points Won: 17/40 (43%) vs 18/33 (55%)

– Break Points Saved: 7/13 (54%) vs 3/4 (75%)

– Service Games Played: 12 vs 13

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 6/43 (14%) vs 21/52 (40%)

– 2nd Serve Return Points Won: 15/33 (45%) vs 23/40 (57%)

– Break Points Converted: 1/4 (25%) vs 6/13 (46%)

– Return Games Played: 13 vs 12

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 10/27 (37%) vs 19/27 (70%)

– Winners: 11 vs 16

– Unforced Errors: 16 vs 14

– Service Points Won: 48/92 (52%) vs 55/76 (72%)

– Return Points Won: 21/76 (28%) vs 44/92 (48%)

– Total Points Won: 69/168 (41%) vs 99/168 (59%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 213 km/h (132 mph) vs 223 km/h (138 mph)

– 1st Serve Average Speed: 187 km/h (116 mph) vs 201 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 160 km/h (99 mph) vs 171 km/h (106 mph)





Marco Mazzoni