Djokovic: “Sinner a Melbourne ha meritato. Nella pre season non sono riuscito a fare la miglior preparazione” (Video di un allenamento con Medvedev)

Novak Djokovic è il giocatore più atteso al Masters 1000 di Indian Wells. Il n.1 del ranking manca dal torneo californiano dal 2019, poi l’avvento della pandemia e le sue posizioni intransigenti sulla vaccinazione gli hanno impedito di partecipare. Torna con voglia di imporre nuovamente la sua classe e cercare il quinto titolo nell’evento che apre la stagione “mille”. Nel Media Day ha rilasciato alcune dichiarazioni, focalizzando l’attenzione sul quel che a suo dire gli è mancato per respingere l’assalto di Sinner in semifinale a Melbourne.

In questo breve video di TennisTv, alcune fasi di un allenamento di Novak con Medvedev. I due hanno disputato un set, vinto dal russo per 6-4.

“L’Australia è il paese nel quale ho vinto la maggior parte dei miei tornei del Grande Slam. Per gran parte della mia carriera ho sempre iniziato la stagione alzando quel trofeo del Grande Slam, trofeo che ovviamente poi mi ha fatto navigare quasi sempre con il vento a mio favore per il resto della stagione. Quando si inizia l’anno così è inevitabile camminare con più fiducia negli appuntamenti successivi. La sconfitta contro Sinner? Sento come se non avessi avuto abbastanza tempo per riposarmi, e poi non abbastanza tempo per fare un blocco di allenamento intenso come facevo normalmente in altre pre season. Ma le cose sono andate così, non credo di aver giocato il mio miglior tennis in quest’ultimo Australian Open, anche se riconosco che lo ha fatto Jannik. Sinner in semifinale è stato un giocatore molto più bravo di me. Dopo quella partita ha realizzato una spettacolare rimonta in finale per vincere il suo primo titolo del Grande Slam, quindi è stato assolutamente meritato”.

Il ritorno a Indian Wells, torneo che gli mancava: “È fantastico essere di nuovo in questo posto, per qualche motivo lo chiamano Tennis Paradise. È sempre una grande esperienza. Chiunque ami davvero questo sport si diverte quando arriva questo torneo, sono entusiasta di tornare quest’anno. Sono passati cinque anni dall’ultima volta in cui ho giocato qua, è lì che ti rendi conto che il tempo vola incredibilmente velocemente”.

A Djokovic è stato chiesto sull’eventualità di poter giocare le Olimpiadi a Los Angeles nel 2028. Novak avrebbe ben 41 anni, ma non lo esclude del tutto… “Vedremo, è qualcosa di davvero lontano oggi, le Olimpiadi ci sono ogni 4 anni, non posso prendere un impegno adesso. Lo vedrò passo dopo passo, come il mio corpo reagisce, anche se sta diventando sempre più dura. Continuo ad amare questo sport, competere, e sono ancora il n.1 del mondo”.

Novak Djokovic not ruling out the possibility of playing in the 2028 LA Olympics “Yeah, everything is on the cards. I just don’t know how many cards I have left. Let’s see. It’s still very far. The thought of it excites me. Of course, I would love to play that.” 🎥: ATP Media pic.twitter.com/aYVzDIdKcb — TennisONE App (@TennisONEApp) March 8, 2024

Djokovic, prima testa di serie, è esentato del primo turno e debutterà contro l’australiano Vukic. Potrebbe ipoteticamente incontrare Luca Nardi se l’azzurro (ripescato come Lucky loser direttamente al secondo turno, al posto di Etcheverrey) riuscirà a battere il vincente di Kovacevic – Zhang.

Mario Cecchi